超商冰品熱量排行公開！吃這支超過5顆方糖　第一名是它

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第四名「杜老爺曠世奇派玫瑰鹽焦糖巧克力」熱量227大卡/含糖17.3g；第五名「森永牛奶糖雪派」熱量221.3大卡/含糖量21.4g；第六名「瑞穗鮮乳雪糕」熱量206大卡/含糖量14.4g；第七名「明治北海道紅豆雪糕」熱量195大卡/含糖29.4g；第八名「冰の戀巧克力香草霜淇淋」熱量185大卡/含糖量18.6g。
第九名「小美紅豆粉粿」熱量183大卡/含糖23.6g；第十名「義美紅豆牛奶冰棒」熱量164大卡/含糖量10.7g；第十一名「小美冰淇淋香草牛奶」熱量140大卡/含糖量13.3g；第十二名「百吉布丁大雪糕」熱量132大卡/含糖16.7g；第十三名「百吉棒棒冰」熱量108大卡/含糖量26.1g；第十四名「杜老爺情人果脆冰棒」熱量81大卡/含糖13.6g；第十五名「活益比菲多冰棒」熱量73大卡/含糖量17.4g。
高敏敏指出，吃冰的瞬間會有降溫消暑的感覺，但在身體降溫過程中，吃下的熱量可能造成體脂肪開始堆積。除了熱量之外，含糖另也必須注意，建議每日精製糖攝取量不超過整天總熱量的10% 最好降到5%，舉例來說，若每日攝取2000kcal為例，添加糖攝取應低於200kcal（最好更低至100kcal)，大約是25-50g糖量，等於控制在半糖的概念。
高敏敏驚訝表示，一根看似清爽的棒棒冰，竟有超過5顆方糖的含糖量，與半糖飲料差不多，建議大家可以在家動手做天然水果冰，把新鮮水果粒跟優酪乳一起放到製冰盒裡，既有水果的纖維，也有乳製品的鈣質，重點是還可以消暑。（編輯：陳雅雲）
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