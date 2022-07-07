特企／威許移動全新訂閱制　助實體店家數位轉型更進化！

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因近年資金氾濫、烏俄戰爭及疫情造成的供應鏈不順，一連串的不利因素所導致的通貨膨脹正席捲全球，台灣也無法避免，萬物齊漲的未來將使更划算、更符合消費者日常需求的訂閱制服務遍及所有商業行為。
如哈佛商學院教授西奧多萊維特（Theodore Levitt）所說：「人們想買的並不是 1/4 英吋的鑽孔機， 而是牆上 1/4 英吋的那個孔。」當代企業不應只是賣商品，市場上各家商品的功能差不多、行銷方式也差不多，誰能透過數位轉型、利用 MarTech 技術洞察消費者行為背後的需求，將賣商品轉型為賣服務的訂閱商業模式才是致勝關鍵。
訂閱制成功的關鍵：從賣商品變成賣服務
訂閱制的商業發展在國外已有一段時間，綜觀海內外訂閱制的進化史，可以分為三個階段。首先出現普及的是「影音 / 軟體」的訂閱制，如 Netflix。接下來是「商品訂閱制」的概念 ( 週期性消耗品，如：momo 週期購 )，消費者透過信用卡週期自動扣款，商品宅配到家 ( 如：奶粉、尿布、保健商品 )等等，而威許移動會員管理 OMO 訂閱制方案，則協助實體店家進入第三階段「 會員商業模式 」轉型，在國外已經有 Walmart、Sam’s club、Macys、Taco Bell、Sweetgreen 等多家成功案例。
從市場的角度來看，商業模式的轉型通常具有主導消費的效果。就像台灣便利超商風行的「寄杯券」制度，改變了很多人的喝咖啡習慣，將大筆的咖啡預算都留給單一店家，商業模式的改變，實質上形成「勝者通吃」的局面，現在「訂閱制」新商業模式崛起，誰能搶佔先機，就能搶佔消費者更多的消費預算。
威許移動引入國外模式 助實體店家成功數位轉型
威許移動聚焦於協助「實體店家」數位轉型並引入國外最新商業模式，幫助實體店家發展全新的會員「權益訂閱制」模式，讓實體商家也能加入訂閱制的行列。威許移動目前已經與多家「百貨、餐飲、零售」業者合作，預計在 Q3 推出全新訂閱制服務，讓數位轉型更進化。
威許移動已經協助近 100 個品牌打造第一方私域會員經營雲，產業涵蓋零售、餐飲、百貨，服務近 10 個百貨商場 ( 全台北中南皆有 )。想了解更多權益訂閱制、會員管理、MarTech、OMO、數位轉型的關鍵祕密，請瀏覽威許移動官方網站 https://www.wishmobile.com/ 或網路搜尋 WishMobile。