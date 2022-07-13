把中國那套搬過來是錯的？「越南製造」兩岸競爭內幕

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抵達光州工業區當日，我們看到第一個景象，是一片超過3公頃的施工現場，那是鴻海旗下的富康、訊芯粗估至少有4座廠正在大興土木，加上鴻海原本就在該工業區的兩座廠，立訊，其實是被一群猛虎圍繞。
「越南會是中國之後，我們在全球的第二大廠區，那種小打小鬧的紅色供應鏈，跟我們根本是不同量級的業者！」一名鴻海內部人士說。
不只是工廠數量、擴張速度，兩岸電子業逐鹿越南，雙方在管理的細膩度、在地製造的深度，也存在不小差異。
去年下半年，越南歷經嚴重疫情。當時，鴻海旗下的鴻騰精密也一度被勒令停工，「但後來，我們一個月不到就復工，那時候附近的同業，有人3個月還開不了工！」長駐該廠7年的鴻騰協理梁許國告訴我們：「能夠第一個復工，就是因為我們做得比競爭對手更多、也更快！」
2020年8月，立訊越南廠被爆出員工住宿環境未達大客戶蘋果電腦的標準，但，鴻海在當地的工廠卻極少大舉建宿舍，量少則質精，因此沒有類似煩惱，且能將土地利用極大化。「越南的員工和台灣很像，大部分是住家裡，我們的競爭對手，就是把中國那套搬過來，我告訴你，那是錯的！」梁許國指出。
《今周刊》報導指出，鴻海在當地15年的深耕，讓它放下過往在中國建廠時，員工人數動輒數十萬、大搞「百萬大軍」的思惟，取而代之的，是以每座廠區人數不超過3萬的規模，在當地多處建廠。
貿易戰以來，「東南亞工人效率不好」的說法，一直被中國製造的擁護者拿來揶揄，但和碩越南總經理陳信政的長期觀察卻發現，越南工人的流動率，只有中國的三分之一。
在中國，為了應付每個月高達3成以上的工人離職率，組裝廠不得不將一條產線安排超過100個工人，讓每個工人只需負責一兩個工序，如此，萬一有人離職，就可在很短的時間內，重新訓練工人上工。
然而，在人民重視家庭、追求生活穩定的越南，就沒有高離職率的困擾，「我們在越南的流動率只有10％，這也讓這裡每一條產線的所需人數，能比在中國廠少一半。」陳信政說。
《今周刊》指出，過去4年，台灣電子業不僅組裝廠，多家中游的零組件業者，包括電池廠新普，鍵盤供應鏈精元、達方、光寶、科嘉，三大軸承廠兆利、信錦、新日興，機殼廠巨騰，散熱廠超眾、奇鋐、業強，都陸續赴北越設廠，讓當地逐漸有中國筆電重鎮重慶的樣貌。
「今天的中國，是明日的越南」，這是一位長期派駐越南的台灣會計師，給我們的形容。你對越南的想像，還是那片灰暗工廠搭配無數作業員的苦勞場景嗎？巨變中的越南，就要顛覆你的刻板印象。