減肥能吃宵夜？醫師曝：睡前吃「這個」反而能控制體重
想減肥，但又想吃宵夜，腦中一直有著「晚上八點後不能吃東西」、「睡前兩個鐘頭不該再進食」的觀念，但這觀念可能未必正確喔！好日子診所李文祺醫師表示：「睡前能不能吃宵夜，或是幾個鐘頭前能吃消夜，其實都是因人而異。」專家也分享該怎麼吃才能不挨餓又不變胖。
李文祺醫師指出，過去曾有專家認為睡覺不需能量，因此不鼓勵晚餐後再進食的，但國外研究，睡前如果適當攝取「正確」的食物，反而有助於燃燒卡路里且能抑制飢餓酵素，有效控制體重；並認為空腹低血糖不僅妨礙睡眠，也讓人在隔日醒來後呈現沒精神或是不想起床的狀態。因此，睡前正確進食，能幫助人體在睡眠時保持血糖穩定，更有益於健康。
如何使血糖穩定是一門大學問，無論是飢餓或是暴飲暴食，會使得血糖起伏不定，若是極度飢餓狀態下才進食，人體的消耗順序則是會先以蛋白質為主，而不是減重朋友最想消耗的脂肪，持續的飢餓只會讓肌肉比例減少，反而使脂肪更容易囤積在體內。
▲好日子診所李文祺醫師分享宵夜正確吃不變胖的點心選擇。(圖/好日子企劃工作室提供)
6款宵夜點心推薦
睡前補充一些適當的養分，比如攝取升糖指數較低的水果、非澱粉類蔬菜、無糖優格等食物，這方面的食物分解速度較慢，可避免血糖起伏過大，李文祺醫師分享幾種適合當宵夜的點心：
李文祺醫師醫師特別提醒，宵夜吃到5分飽即可，不要選擇湯水多的食物，像是粥、湯麵、玉米濃湯、綠(紅)豆湯…等，容易引起夜間頻尿進而影響睡眠，此外，以胃炎、胃潰瘍、胃食道逆流和嚴重失眠的人，吃宵夜會讓症狀更加嚴重。最地雷的宵夜選擇為洋芋片、餅乾、燕麥飲和冰淇淋等其他精製甜點，當攝取這些食物會使人體極短的時間內血糖上升，反而會使食慾大開，而一些含咖啡因的食物，如巧克力和咖啡等，會刺激交感神經，造成失眠的情形也應該避免。
- 豆漿及豆製品：熱量低，且豆類中豐富的鈣質還有助於瘦身及安眠。
- 番茄：可做成沙拉食用，醬料不要加太多，建議以低熱量和風醬來提味。
- 優酪乳：含有豐富的鈣和鎂，能促進腸胃蠕動、改善便秘，並有助於提升免疫力。
- 優格＋堅果或水果：優格能提供鈣質，且乳製品色胺酸含量高，能幫助入睡；堅果則能提供膳食纖維、鎂及油脂，助睡眠外，又有飽足感；而水果則有豐富膳食纖維，可增加飽足感。
- 雞蛋＋低脂牛奶：茶葉蛋或水煮蛋，搭配低脂牛奶富含蛋白質，且增加飽足感。
- 小魚乾或魷魚絲：這類食物是富含蛋白質的點心，增加飽足感；但切記要適量，還有注意是否有過度調味，以免鈉含量過高。