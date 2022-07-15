滴妹飛美國遭嗆「不聯絡是怎樣」？IG秀截圖回擊：沒禮貌
YouTuber滴妹在網上擁有超高知名度，不僅自創飲料品牌「再睡五分鐘」，也與超商多次合作推出霜淇淋，而6月初她突然宣布飛往美國，影片中也公開與男友查理的互動，並規劃待在美國一陣子好好休息，不過近日卻突然收到陌生訊息指責她「不聯絡是怎樣？」讓她錯愕又無奈，因此在IG公開反擊。
滴妹今（15）日早上在IG發布一則限時動態，圖中為一段陌生的訊息，開頭就指責滴妹「突然消失這麼久不聯絡是怎樣？」不過對方卻又馬上轉換態度，表示「還好有存妳的聯繫方式，不然都找不到妳了，加下我Line，有事找妳齁ㄟㄟ」，並附上一串ID碼。
滴妹看完後訊息後，立刻聯想到是近日台灣許多民眾收到的詐騙訊息，不過由於手法相當特殊，她因此選擇截圖分享，並表示「新的詐騙手法好沒禮貌，笑死，為什麼我在美國還收得到台灣詐騙簡訊？」她最後也提醒粉絲「聽說這種詐騙最近很多，反正大家不要亂點連結喔」。
事實上，此種詐騙手法近日在台灣廣傳，不少人接收到類似訊息，知名網紅「視網膜」近日也在臉書發文表示一個晚上就收到8封詐騙簡訊，且內容都說「有急事要找我」，對此《NOWnews》日前也報導，有內行網友表示，若本身是iPhone且有這些困擾的用戶，可至iPhone「設定」中，找尋「訊息」後點選進入，即可看到「iMessage」選項，若不常使用此功能可將其關閉，收到垃圾訊息的機率將會降低。（編輯：張志浩）