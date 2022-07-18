《動物森友會》冒7-11台灣版？外國玩家神創意 全場跪了
台灣便利商店多元又方便，常給外國旅客留下非常深刻的印象。對此，一名住在台灣10年的加拿大網友，就特別分享他在《集合啦！動物森友會》遊戲上的創作，竟然是以台灣的7-11為主題，而且每樣細節都非常到位，作品曝光後也立刻掀起國外網友的興趣，紛紛想要來台灣朝聖。
國外論壇《Reddit》，近日出現一名網友Thomas Bellmore發文分享：「身為一個住在台灣10年，而且徹底吸收了這裡的7-11文化，我一直很想做這件事情很久了。」原來他透過《動物森友會》日本官方提供的7-11傢具系列，自行設計出充滿濃厚台灣味的7-11。
更厲害的是，他充分表達出台灣7-11會有文化特色，包括把官方提供的油炸鍋換成湯鍋來營造成茶葉蛋鍋的氣氛、以及擺入印表機等等，儘管創作初期就已經獲得不小的關注度，但他直到現在都還在做微調，就是希望盡可能的貼近台灣7-11的模樣來分享給大家。
貼文曝光後，引起許多網友的熱烈迴響，他們認為Thomas Bellmore在細節上呈現非常到位，更有人開玩笑表示「不知道有沒有代收包裹的服務。」他的作品也成功帶起外國玩家對台灣便利商店的討論，更直言日本或是台灣的便利商店，不僅商品多元，食物便宜又好吃，重點是還比歐美地區的便利商店好上百倍。Thomas Bellmore也歡迎《集合啦！動物森友會》的玩家們，如果有興趣可以進來他的島嶼DA-3537-8795-8297觀賞。（編輯：詹鎰睿）