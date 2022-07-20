大胃王千千曾曝「穩交10年」！節目聊感情觀：人生只有他
美食YouTuber「千千」以大胃王聞名，清新脫俗的長相，搭配親切又豪邁說話方式和態度形象，擄獲不少目光，頻道至今也已有174萬訂閱，今（20）日她被爆出在2年前就已「秘婚」，老公為她時常在影片中所提及的「室友」，不過對於長期關注動態的忠實粉絲而言，此消息並不太震撼，更回想起1年前千千就曾在節目上分享「穩交秘訣」，當時就已明顯透露感情狀態。
時間回到1年前，當時千千受邀參與YouYube頻道「綜口味娛樂」影片企劃拍攝，聊天過程中，主持人詢問千千是否有喜歡的男生類型或星座，千千當下立刻回答「天蠍座」，她表示，其他人會有討厭的星座，是因為和對方交往過，但「我只遇過天蠍，人生只有天蠍」。
隨後錄影過程中，千千更是自曝自己和這位「天蠍」交往有10年之久，令在場主持人相當震驚，她也分享，可以穩定交往這麼久，最主要的心態就是「把對方當家人」，她認爲在交往一年過後，感情自然會變淡，不過日常許多想法和行為，都會是為了雙方著想；情侶間的交往相處，主要是看自己追求什麼而定，暗示時間長短並非一切。
千千也逗趣分享，與對方剛交往時，為了刻意隱藏自己食量，都會趁他出門時，自己偷偷將零食櫃掃空，再連忙出外買相同的商品放回去，傍晚還要及時將零食袋丟進垃圾車，以免對方回家發現。事實上，千千早在2019年到「國師」唐綺陽直播節目時，就有承認自己穩定交往中；而針對相關爆料消息釋，不少粉絲也表示「老粉，有在追直播的應該都知道室友的身分，大家心照不宣」、「影片好看就好，有沒有戀愛已婚都無所謂」。
稍早，千千本人也在IG上回應，透過限時動態表示「內個…我還沒結婚，一早覺得各種疑惑哈哈哈，感溫大家」。（編輯：張志浩）