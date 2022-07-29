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霸氣房東年賺200萬！看不慣同行「1操作」被讚爆：想租了

▲有位年近40歲的房東年賺200萬，但他坦言看不慣同行「1件事」，而讓租屋族淚喊「希望每個房東都跟您一樣！」（示意圖／翻攝pixabay）
▲有位年近40歲的房東年賺200萬，但他坦言看不慣同行「1件事」，而讓租屋族淚喊「希望每個房東都跟您一樣！」（示意圖／翻攝pixabay）

編輯中心/綜合報導

2022-07-29 12:59:46

在台灣有不少人因求學和工作需求，而選擇於外地租屋，但想找到理想中的房屋相當耗時，倘若又遇到惡房東，真的會讓人苦不堪言！對此，就有一名年近40歲的房東，分享自己一年可賺200萬，但他坦言看不慣同行「1件事」，而讓租屋族淚喊「希望每個房東都跟您一樣！」

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一名年近40歲的房東於Dcard發文，表示自己有上一代留下的一棟大樓，從小到大都是過著衣食無缺的生活，身上也有不少存款，「所以我對我的租客一直都很慷慨」。他透露，自己的租客通常是大學生，而他則在台中的大學附近，以10坪套房4至5000千低於行情的價格出租，「即使如此我一年還是可以得到約200萬的收入」

不過，前陣子有位租客跑來和他請求，說「家人因為疫情失業，請問可不可以申請租屋補助」，還分享給他看日前有位男大生申請租屋補助，房東卻跟每一戶人家說「因為X樓的弟弟去申請租屋補助，所以房租調漲1千」，讓他變成鄰居公敵的新聞。

▲一次看懂2022紅包行情，想換新鈔得把握8大公股銀行最後3天營業日，命理專家也提點14項旺財破財紅包禁忌。（圖／記者顏真真攝）
▲原PO對於同行不給申請租屋補助的行為，感到又生氣又難過。（示意圖／記者顏真真攝）
原PO看完又生氣又難過，認為「明明房東就已經是社會中偏富有的人，為什麼還要跟窮學生計較那點錢呢？」表示從以前到現在，只要租客有困難，他一定二話不說減租幫助，「對我來說好好愛惜我的房子的租客，都是住在同一個屋簷下的家人」。

他也分享，身邊有許多同行為了逃稅不申請補助，等到租客搬離後就被檢舉，「這樣有比較好嗎？希望能有其他房東看到這篇文章，哪怕只有一個，我也希望能對改善這個風氣做出貢獻，遇到逃漏稅的房東請勇敢檢舉，怕被找麻煩就等退租後再去檢舉，祝台灣能有越來越多的好房東！」

▲有些長輩時常唸年輕人不懂「省小錢」，與其用iPhone、喝星巴克，不如想辦法存錢買房。對此，知名律師呂秋遠也直搖頭，在臉書分享自身看法，吐槽心靈雞湯根本是瀉藥。（示意圖／翻攝pixabay）
▲原PO呼籲「遇到逃漏稅的房東請勇敢檢舉，怕被找麻煩就等退租後再去檢舉，祝台灣能有越來越多的好房東！」（示意圖／翻攝pixabay）
貼文一出，隨即掀起網友們激讚，「暖心房東」、「好人一生平安」、「希望這世上多一點善良房東...」、「原po心靈富足又善良，希望每個房東都跟您一樣」；甚至還有人跪求租屋地點，「我也想租你的房子」、「我的房東也是不太想讓人申請，求租」、「請問是在台中的那個區域呢？請問還有空房嗎？好nice的房東」。

據了解，內政部說明，申請租金補貼是房客的權利，並不需要取得房東同意，房東也不得禁止房客申請租金補貼，若房東片面禁止或要求拋棄申請，因對於房客顯失公平，房客可依《消費者保護法》第12條及民法第247條之1規定主張無效。

內政部表示，若房東以房客申請租金補貼為由，要求調漲租金或負擔所增加稅賦，因已違反定型化契約規定，房客除可依消費者保護法第17條規定主張該約定無效外，同時可以檢附相關事證向縣市政府提出檢舉及申訴，如經縣市政府要求房東限期改正而屆期不改正，可依《消保法》第56條之1規定處3萬至30萬元罰鍰；又經再次命其限期改正但仍不改正者，並可加重處5萬至50萬元罰鍰，且得按次處罰。（編輯：陳雅雲）

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