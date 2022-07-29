霸氣房東年賺200萬！看不慣同行「1操作」被讚爆：想租了

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不過，前陣子有位租客跑來和他請求，說「家人因為疫情失業，請問可不可以申請租屋補助」，還分享給他看日前有位男大生申請租屋補助，房東卻跟每一戶人家說「因為X樓的弟弟去申請租屋補助，所以房租調漲1千」，讓他變成鄰居公敵的新聞。
原PO看完又生氣又難過，認為「明明房東就已經是社會中偏富有的人，為什麼還要跟窮學生計較那點錢呢？」表示從以前到現在，只要租客有困難，他一定二話不說減租幫助，「對我來說好好愛惜我的房子的租客，都是住在同一個屋簷下的家人」。
他也分享，身邊有許多同行為了逃稅不申請補助，等到租客搬離後就被檢舉，「這樣有比較好嗎？希望能有其他房東看到這篇文章，哪怕只有一個，我也希望能對改善這個風氣做出貢獻，遇到逃漏稅的房東請勇敢檢舉，怕被找麻煩就等退租後再去檢舉，祝台灣能有越來越多的好房東！」
貼文一出，隨即掀起網友們激讚，「暖心房東」、「好人一生平安」、「希望這世上多一點善良房東...」、「原po心靈富足又善良，希望每個房東都跟您一樣」；甚至還有人跪求租屋地點，「我也想租你的房子」、「我的房東也是不太想讓人申請，求租」、「請問是在台中的那個區域呢？請問還有空房嗎？好nice的房東」。
據了解，內政部說明，申請租金補貼是房客的權利，並不需要取得房東同意，房東也不得禁止房客申請租金補貼，若房東片面禁止或要求拋棄申請，因對於房客顯失公平，房客可依《消費者保護法》第12條及民法第247條之1規定主張無效。
內政部表示，若房東以房客申請租金補貼為由，要求調漲租金或負擔所增加稅賦，因已違反定型化契約規定，房客除可依消費者保護法第17條規定主張該約定無效外，同時可以檢附相關事證向縣市政府提出檢舉及申訴，如經縣市政府要求房東限期改正而屆期不改正，可依《消保法》第56條之1規定處3萬至30萬元罰鍰；又經再次命其限期改正但仍不改正者，並可加重處5萬至50萬元罰鍰，且得按次處罰。（編輯：陳雅雲）