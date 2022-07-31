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啦啦隊正妹大合體！「場下團練」畫面曝　15秒影片掀暴動

▲樂天女孩成員琳妲在IG分享女孩們場下集結團練的畫面，讓粉絲們大飽眼福。（圖／琳妲IG）
▲樂天女孩成員琳妲在IG分享女孩們場下集結團練的畫面，讓粉絲們大飽眼福。（圖／琳妲IG）

編輯中心/綜合報導

2022-07-31 10:56:37

中華職棒明星賽暌違2年，昨（30）日終於在台中洲際棒球場重新展開，現場除了精銳盡出的球員、藝人、網紅共同參與外，更史無前例集結5隊共50位啦啦隊員一同在場邊應援，掀起另一波話題，而「Rakuten Girls」成員琳妲也在IG分享女孩們場下集結團練的畫面，讓粉絲們大飽眼福。

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「Rakuten Girls」樂天女孩、反骨男孩團員琳妲（林羿禎），日前曾在個人IG分享啦啦隊們齊聚練舞室的合照，當時就讓許多人期待明星賽的演出，而昨她再度更新貼文，這次上傳女孩們「集體熱舞」的15秒短片，只見琳妲先是單獨在鏡頭前開場，隨後各隊成員再從兩側進入，展現火辣舞技和熱情活力。

▲（圖／琳妲IG）
▲琳妲分享啦啦隊女孩們「集體熱舞」的15秒短片，再度掀起場外話題。（圖／琳妲IG）
對此琳妲也在文中寫道「只要我們不尷尬，尷尬的就是後面玩手機的」，影片發出後，一天內已超過2萬人點擊愛心，紛紛留言「這辣過頭了」、「實在太好玩了」、「感覺都聞得到髮香了」、「練舞辛苦了，太有趣了」、「天啊我是女生，但我真的不知道眼睛放哪裡好」、「完全不尷尬，影片也看了一小時」。

據了解，此次中職明星賽，樂天、中信、統一、富邦、味全等5隊，都會各派出10位啦啦隊員，除了開場表演外，比賽進行時也會在觀眾席陪同應援，昨日的第一場明星賽上，不同隊伍的啦啦隊齊聚，除了替自家球員加油外，也大跳別隊球員的應援曲，成為此次明星賽的場邊熱議話題。（編輯：張志浩）

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