特企／黑浮國際餐飲集團寵會員　數位轉型創新消費體驗

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黑浮國際餐飲集團與半直營投資者攜手共創品牌價值
除了會員經營之外，黑浮國際餐飲集團在台耕耘十年之久，特別釋出旗下品牌之投資機會，且提供有別於一般投資方式「半直營」之創業方案，兩位集團創辦人深知草創之艱辛，也因更能體會創業者感受，希望透過持股小額投資方式，降低造夢者一開始起步的壓力。且投資者可依照總部所選地點挑選開業，此主要讓無法跨出第一步之創業朋友，能夠勇敢踏上餐飲創業之路。集團也認為，投資者不僅僅是共創品牌，更是一同經營廣大市場的夥伴，因此黑浮集團運用 10 年累積的資源整合，提供投資夥伴完整、且快速上手的經營概念，包含餐點 SOP，員工培訓、組織發展、品牌行銷等培訓，總部以嚴格及高品質之物料控管機制，期盼透過創新、半直營之策略模式，結合集團旗下品牌之人流縱效，讓更多想創業之朋友圓夢，與投資夥伴一同共創價值、共享成果，扎根台灣市場，創造更深遠之品牌經營。
黑浮國際餐飲集團九月即將推出兩大新品牌
不僅如此，黑浮國際餐飲集團拓展餐飲市場的腳步也未曾停歇。黑浮預計今年九月將推出兩大全新品牌，「湳火鍋」是高檔泰式火鍋品牌，提供很多獨門的創意口味與複合式餐點，集團發現泰式口味近年在台灣成長迅速，黑浮特別以南洋文化為出發點，結合現代時髦的裝潢風格，從泰國取經，並根據台灣人的口味改良，希望忠實呈現泰式最令人驚艷的料理元素。
「精品文青茶屋」則是精品台灣茶飲品牌，希望顧客喝的不單只是茶，更是一種風格體驗，希望將茶藝結合文藝，透過現代跟傳統喫茶美學的結合，將台灣功夫茶背後的故事，傳遞給更多在都市的年輕朋友知道。
目前黑浮國際餐飲集團的會員消費已經佔總營業額的 30%，近期也將推出會員專屬的線上商城，除了販售既有的法式甜點以及調理食品，目前也積極地拓展私廚服務以及品牌聯名活動的零售商品，希望消費者能更活用會員點數，也透過集團旗下的數位平台服務，兌換更多樣性的品牌合作商品，預估未來線上商城每月可為集團創造至少 200 萬以上的營收。對於台灣餐飲市場，黑浮國際餐飲集團表示樂觀看待後市，除了新品牌上市之外，預計至明年將陸續展店 30 家品牌門店，黑浮國際餐飲集團將持續透過珍饌美食結合數位科技，提供會員最感動的餐飲體驗。