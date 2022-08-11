農曆7月「12星座」健康亮紅燈！這位壓力爆大　小心變胖

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農歷七月期間多注意腸胃方面的不舒服，或許你平常很健康，但就是情緒一上來就容易發怒、暴飲暴食。直接引起胃部不適丶消化不良丶或胃痛等症狀，甚至常常便秘，因此，建議你最好在飲食上能清淡一點丶吃東西不要太快，並及早到醫院做檢查。
金牛座
農歷七月期間要注意體重默默增加的問題。最近可能工作上壓力變大丶或被許多糟心事纏住，讓你只能從美食中尋求解脫，加上你又是天生美食家，就更就更無法忌口了，各種美食丶咖啡丶甜點全部吃下肚，短時間還不覺得怎麼樣，但一個月過後你可能會被體重機上的數字嚇傻了眼。
雙子座
農歷七月期間不要太常熬夜，為了拼工作日夜顛倒，無論身體有多強壯，長時間下來一樣會精疲力盡，而且抵抗力會變差，加上熬夜肚子就呃，吃完東西就睡，小心會發胖喔。
巨蟹座
農歷七月期間要特別注意牙齒、骨骼關節等，方面的問題。像是牙疼、蛀牙齲齒、或是牙齦發炎等，也很可能因為上火而嘴巴破洞，且一破洞就很難好；或是骨頭關節莫名發炎酸痛、連滑個手機都覺得大拇指那塊特別無力，甚至走路都很容易崴到腳。
獅子座
農歷七月期間要特別注意皮膚問題，炎炎夏日面部容易流汗出油，現在又是非常時期，外出戴口罩悶著臉頰，更容易冒痘痘。外出回到家一定要將臉部污垢清潔乾淨，外出時也一定要記得擦防曬，就算是在室內也是會有日光燈的紫外線，輕薄的隔離霜很適用喔。
處女座
農歷七月期間要小心自己的情緒調解，你最近總因為許多莫名奇妙的小事就感到煩躁，脾氣也變差，專注力下降，如果不找出發洩丶舒壓方法，小心會連生活丶工作情緒丶睡眠品質與人際關係都會受到影響！
天秤座
農歷七月期間要注意心血管疾病，就算天氣熱氣溫高，還是擋不住你想吃大餐的高昂興致，大魚大肉，油膩的食品吃太多讓你的膽固醇升高，腰間的游泳圈又多了一層，這個月多吃點深綠色的蔬菜，以及水果，清一下腸胃吧。
天蠍座
農歷七月期間有空多活動筋骨，久坐在辦公桌前，讓你的脊椎受到壓迫，每天都覺得腰酸背痛，連臀部也越坐越寬。努力辦公之餘，有抽個空起來走動走動，去茶水間沖杯咖啡，再繞到其他同事座位小聊幾句吧。
射手座
農歷七月期間不要長時間待在冷氣房裡，長期吹冷氣會誘發過敏體質，對血液循環也不好，工作空檔可以找時間起來走動，流一些汗會讓身體代謝更順暢。
摩羯座
農歷七月期間要注意流行性疾病，不是夏天就不會感冒喔。病菌是無所不在的，在無法控制別人的情況下，那就先保護好自己吧。外出戴上口罩避免飛沫、唾液噴濺，勤洗手，自己做好防護，就能遠離病毒侵襲。
水瓶座
農歷七月期間要注意運動傷害，近期的你對自己要求甚高，每天都強迫自己去運動，要記得運動前先暖身，循序漸進，不要還沒達到目標就先閃到腰、扭到腳，需要休息三個月，得不償失。
雙魚座
農歷七月期間要注意不要因為貪涼喝冰水，這樣會造成身體負擔，讓身體瞬間失去平衡，更容易會引發氣喘，女生朋友喝冰水更會造成婦科不順、經期錯亂。（編輯：郭佩蓉）
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