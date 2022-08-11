眼藥水該冷藏？藥師揭「常備藥品」保存法：別全扔冰箱內

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民眾若有使用藥盒整理藥品的習慣，也請儘可能保持原包裝完整，並保留藥袋或藥品仿單。並且應注意藥品的有效期限（Expiration Date），通常會以英文「EXP」或「E」 印製於外包裝，請參考包裝上的期限使用。
對於已開封或非原包裝的藥品，陳藥師提醒，不同藥品的保存大不同，應建立正確的觀念：
（1）拆封的裸藥：拆封過的裸藥（錠劑或膠囊），建議保存期限為從調劑日起算六個月內。
（2）磨粉藥品：兒童因病況需要的磨粉藥品，因藥品經過磨粉後易受潮變質，建議僅於醫師開立的天數內使用。若沒服用完應直接丟棄，不宜作為備用藥品儲存。
（3）懸浮液: 兒童用的抗生素藥品需要先依指示，另外加水配置成懸浮液才能服用，故通常從泡成溶液的當天起算，依各廠牌藥品不同，可室溫或冷藏（2-8℃）保存7-14天不等。領藥當下除了藥師會說明使用與保存方式之外，民眾也可再次利用藥袋或仿單確認。
（4）眼用藥：眼藥水、眼藥膏建議在開封後一個月後丟棄，並留意藥師說明與藥袋資訊，部分眼藥水需要冷藏(2-8℃)保存。
（5）胰島素：胰島素針劑在未開封時須冷藏(2-8℃)保存，且可放至包裝上的有效期限。若已開封或常規使用中，則依廠牌不同，通常可在低於30℃的室溫下保存4-6星期，領藥時務必諮詢藥師。
（6）外用藥：外用藥膏在開封後可於室溫存放至多半年，且不建議大罐分裝成小罐。民眾除應留意有效期限外，舉凡藥品的外觀是否破損，藥膏是否變色、變硬、發臭等，都是避免使用的異常狀況。
（7）栓劑: 除非藥袋有特別說明冷藏保存，請將栓劑連同藥袋放置於室溫且陰涼乾燥處儲存，避免陽光直射造成藥品軟化或變形。若出現變質或外觀異常，則不建議繼續使用。
食藥署提醒，民眾若有藥品相關問題時，可以直接諮詢藥師，搞清楚各式藥品的保存重點，只要依上述建議妥善管理居家藥品，並養成閱讀藥袋資訊的好習慣，就能共同為自身的用藥安全把關。（編輯：鍾怡婷）