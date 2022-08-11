爬山看見樹上綁彩色布條！他好奇問涵義　內行曝正確用途

我是廣告 請繼續往下閱讀
貼文一曝光，有網友猜測是招財或是當作路標使用，不過有網友立刻解釋：「五色旗祈福用」、「藏傳佛教的五色天馬旗，祈福吉祥，願去登山的人都能平平安安」、「藏傳佛教的五色旗，原意是用做祈福用，不過在貢嘎山當地那邊，藏族也視為路標旗使用」。另外還有專業網友分享天馬旗（風馬旗）的由來，相傳釋迦牟尼佛在世時，印度一位國王因重病而前去請益，釋迦牟尼佛對他表示這是眾生對他的障礙，只要去高山上誠心放十萬天馬即可，藉由懸掛天馬旗，讓旗面上的經文以隨風傳送的方式，向無緣聽佛法的萬物眾生祈福，因而迴向福報給放風馬之功德主。
另外還有專業網友表示：「不同的經文跟本尊還有不同的緣起作用在，比方在穰除風水凶煞，會掛上一種叫『日貢松波』的經文天馬旗，藉由文殊／觀音／金剛手三位菩薩的心咒力量去破除星宿跟風水形煞的負面影像。求工作人緣順利&招正面桃花，就會掛上大自在懷攝祈禱文或作明佛母的心咒經文旗，經旗掛上之前要開光，要燒『桑』煙供，要避開『飛幡』日以及『二黑&五黃』不吉利的日子，經旗周圍空白處寫下自己的生肖／歲數／姓名後掛上，就可以起到加持開運的作用，風吹越大的地方越理想掛風馬旗，以上最好是由上師仁波切跟喇麻們去做比較如法，或是比較資深的藏傳修持者進行相關儀式」。（編輯：陳珮瑜）