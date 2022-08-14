火鍋蟹肉棒「塑膠套沒拆」客訴免單！老闆怒：還不是吃完

我是廣告 請繼續往下閱讀
老闆說，「火鍋都吃完了，還說蟹肉棒沒有拆，有塑化劑，又說火鍋太燙，消費者騙吃騙喝道行那麼高，平台還能退170元，難怪大家都說外送平台乞丐太多了」。她接著透露，自己開火鍋店5、6年了，煮蟹肉棒時，塑膠套從來沒拆過，現場消費者也說不用拆，「要拆不拆是我們店家的事情，這樣子就會吃死人嗎？最後還不是把火鍋吃掉了，整個吃完了，我也沒看見你死掉，錢就已經很難賺了，又被抽那麼高，真的是」。
貼文一出，網友紛紛留言，「好像是阿公阿嬤那一代的才沒在拆吧...嗯，塑化劑才是美味的秘訣啊」、「塑膠沒拆還可以大聲說自己沒錯我也是第一次見到」、「蟹肉棒的塑膠套沒拆就煮跟直接拿塑膠丟進火鍋有何兩樣」、「我們也是沒在拆的，吃到現在又沒怎樣」、「一堆這麼矯情的…我建議吃鮮活帝王蟹棒」、「所以.........蟹肉棒的包裝到底要不要拆啊？很少吃所以迷惑中......」。
事實上，《NOWnews今日新聞》日前就曾報導「火鍋配料蟹肉棒『要不要拆塑膠膜煮』？食藥署曝光答案了」一文，食藥署表示蟹肉棒在烹煮前，要記得先把外面的塑膠套拆掉，塑膠材質不建議置於長時間高溫烹煮的環境，建議還是不要嫌麻煩，多一個步驟多一分保護。
食藥署說明，第一，嚴格來說，塑膠是一種高分子聚合物，有許多種塑膠材料，同時耐熱溫度會是一個範圍而非固定值，譬如：聚氯乙烯（PVC，耐熱60~80 ˚C）、高密度聚乙烯（HDPE，耐熱90~110 ˚C）、聚丙烯（PP，耐熱100~140 ˚C）、聚碳酸酯（PC，耐熱120~130 ˚C）等等材質，各種塑膠材質有其耐受溫度的範圍；第二，不過塑膠類材質於高溫下的結構相對較不安定，並不建議長時間置於高溫烹煮的環境，建議料理前拆掉塑膠套是最保險的做法。（編輯：郭佩蓉）