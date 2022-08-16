紅力超人提升孩童保護力！兒科醫也推6年根高麗蔘

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另外，王醫師也分享自身案例，他表示自己從小也是對外在容易不適的兒童，小時候靠著媽媽燉的各種蔘雞湯來調整體質，一直到國中階段狀態才比較緩解，現在也身為爸爸角色的王醫師，更是讓他的孩子從小就開始補充保健食品，他提到，除了多吃原型食物、飲食均衡之外，也應該讓孩子從小養成補充營養的習慣。
王聖儒舉例，過去成人保健中常見的6年根高麗蔘，只要攝取量與食用週期正確，其實也很適合學齡孩童做為營養補充，知名韓國人蔘品牌正官庄打破傳統成人才能吃蔘的刻板印象，推出「紅力超人高麗蔘飲PLUS」，針對學齡孩童成長環境量身打造，用「6年根高麗蔘、益生菌及野櫻莓/山桑」等3大明星成分，守護孩子體質好、營養好、精神好，幫寶貝全方位提升保護力。
學齡孩童長時間待在學校、補習班等公眾場所，假日時許多父母也會帶小孩外出放電，外在環境挑戰重重，因此，王醫師特別提醒，提升孩童自身的保護力就非常重要！正官庄「紅力超人高麗蔘飲PLUS」中添加6年根高麗蔘，具30多種人蔘皂苷及酸性多醣體能夠補氣補力，還有益生菌可維持消化道機能、順暢好吸收，從內調整體質建構全方位保護力。而現代小朋友早早接觸3C產品，長時間用手機、看電視或是玩電腦等等，都會影響孩子的晶亮表現，家長更應該多加留意！「紅力超人高麗蔘飲PLUS」中的野櫻莓與山桑，含花青素亦可維持學齡童的明亮力。
除了補足孩童所需營養外，最重要的莫過於讓孩子能夠願意主動攝取，因此方便攜帶、好入口絕對是兒童保健品的首要考量！正官庄「紅力超人高麗蔘飲PLUS」特別使用孩子喜歡的優格風味，讓孩童們可以毫無排斥的主動攝取營養，此外，「紅力超人高麗蔘飲PLUS」通過SGS嚴格檢測層層把關，讓孩子吃的開心，家長們也能放心。
不過除了飲食補充之外，為了不讓孩子輸在起跑線上，王醫師也建議每週至少150分鐘的中、強度運動與充足日照，作息上也盡量保持早睡早起(盡量不要晚上11點後就寢)，從各方面齊頭並進，才能幫孩子全方位打造保護力，學習方能更上一層樓！
紅力超人-高麗蔘飲PLUS：https://reurl.cc/2m8W89