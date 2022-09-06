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NU SKIN LumiSpa iO超懂你！客製化保養淨膚打造極致呵護

▲Nu Skin「LumiSpa iO智慧雙效潔顏機」問世，透過手機連結VERA App，貼心打造「自訂保養模式」、「保養同步化」、「智慧教練」、「美肌寫日記」、「使用情況追蹤」以及未來將上線的「專屬產品推薦」等6大智慧互動功能。（圖／NOWnews攝）
▲Nu Skin「LumiSpa iO智慧雙效潔顏機」問世，透過手機連結VERA App，貼心打造「自訂保養模式」、「保養同步化」、「智慧教練」、「美肌寫日記」、「使用情況追蹤」以及未來將上線的「專屬產品推薦」等6大智慧互動功能。（圖／NOWnews攝）

生活中心/綜合報導

2022-09-06 11:00:00

想要擁有好氣色，除了規律的飲食作息，日常基礎保養可是得認真做起。近年台灣的科技美容產品當中，「潔顏機」可說是許多人的保養對策之一，其強調的「深層清潔」，比起用雙手更能深入毛孔。而隨著智慧美容家電的風潮盛行，如今新一代潔顏黑科技Nu Skin「LumiSpa iO智慧雙效潔顏機」問世，透過手機連結VERA App，貼心打造6大智慧互動功能，並以5款淨膚露 / 霜提供各種膚況搭配使用；此外，除了基礎型護膚導頭外，還有強效型護膚導頭、柔嫩型護膚導頭和針對眼周肌膚保養專屬設計的「睛緻修護新動組」可替換使用，重新定義洗臉儀式感，讓潔顏機成為超懂你的貼心小助理唷！

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▲充滿人性化的Nu Skin「LumiSpa iO智慧雙效潔顏機」連結上VERA App後，有如貼心小助理，為你打點日常基礎保養。（圖／NOWnews攝）
▲充滿人性化的Nu Skin「LumiSpa iO智慧雙效潔顏機」連結上VERA App後，有如貼心小助理，為你打點日常基礎保養。（圖／NOWnews攝）
新一代的Nu Skin「LumiSpa iO智慧雙效潔顏機」一啟動就能感受滿滿的科技感！首先，就像藍牙耳機一樣先跟手機配對，按下電源鍵，機身LED就會亮起微光，再看手機APP便能點選連接，簡單幾個下一步後，不用幾秒鐘便可配對成功，可以準備開始洗臉囉！

▲Nu Skin「LumiSpa iO智慧雙效潔顏機」搭配專屬淨膚露 / 霜使用，以獨家「 微脈動反旋科技」的反旋震動讓臉部肌膚運動，達到肌膚澎潤。（圖／NOWnews攝）
▲Nu Skin「LumiSpa iO智慧雙效潔顏機」搭配專屬淨膚露 / 霜使用，以獨家「 微脈動反旋科技」的反旋震動讓臉部肌膚運動，達到肌膚澎潤。（圖／NOWnews攝）
接著，你的手機便成了遙控器，所有個人化應用全都一機搞定！6大智慧功能包括「自訂保養模式」、「保養同步化」、「智慧教練」、「美肌寫日記」、「使用情況追蹤」以及未來將上線的「專屬產品推薦」。在「自訂保養模式」中，可以新增與設定專屬於自己的保養模式，像是名稱、各部位使用時間、護膚導頭等。

搭配LumiSpa iO使用的專屬淨膚露/霜也因應各種膚況需求提供5款選擇：「平衡淨膚露」（適用中性及混合性肌膚）、「抗痘淨膚露」（痘痘膚質）、「水感淨膚霜」（乾性膚質）、「控油淨膚露」（油性膚質）、「輕柔淨膚露」（適用柔嫩肌膚），適用於不同季節與環境。

而本次用的是輕柔淨膚露，搭配基礎型導頭，根據官網資料，該導頭是醫療級矽膠材質，運用銀離子抗菌科技，較一般毛刷更為親膚，且利於清潔不易滋生細菌；Nu Skin 獨家專利的「 微脈動反旋科技」，以導頭內外圈的反旋震動讓臉部肌膚運動，柔軟舒適地徹底清潔。

▲Nu Skin「LumiSpa iO智慧雙效潔顏機」可依照自己需要的保養區域，可以局部也能全臉清潔保養。（圖／NOWnews攝）
▲Nu Skin「LumiSpa iO智慧雙效潔顏機」可依照自己需要的保養區域，可以局部也能全臉清潔保養。（圖／NOWnews攝）
▲手機APP的選色不僅幫助方便標籤，潔顏機上的LED燈也會同步亮出所選的顏色。（圖／NOWnews攝）
▲手機APP的選色不僅幫助方便標籤，潔顏機上的LED燈也會同步亮出所選的顏色。（圖／NOWnews攝）
可依照個人需求設定保養模式，完成「保養同步化」。不得不說，這樣的設定相當貼心，可以依照不同的需求，像是約會日可以全臉清潔，平日上班一般清潔，隨時隨地進行客製化調整。其中最可愛的是，手機上APP的選色不僅幫助方便標籤，潔顏機上的LED燈也會同步亮出所選的顏色，看得出這些細微貼心的小設計，方方面面從保養細節的角度出發！

▲Nu Skin 「LumiSpa iO智慧雙效潔顏機」的機身流線型設計相當優雅，拿起來也非常順手不費力！（圖／NOWnews攝）
▲Nu Skin 「LumiSpa iO智慧雙效潔顏機」的機身流線型設計相當優雅，拿起來也非常順手不費力！（圖／NOWnews攝）
▲不同於用手搓揉，使用LumiSpa iO智慧雙效潔顏機後才發現洗臉不僅是清潔臉龐，更有如Spa按摩般的舒壓。（圖／NOWnews攝）
▲不同於用手搓揉，使用LumiSpa iO智慧雙效潔顏機搭配淨膚露/霜才發現洗臉不僅是清潔臉龐，更有如Spa按摩般的舒壓。（圖／NOWnews攝）
如果是第一次使用Nu Skin「LumiSpa iO智慧雙效潔顏機」也可以輕鬆上手，連結VERA App並同步完成後，有「智慧教練」會提示使用力度和移動速度，一秒抓到訣竅。可別以為只有這樣，想知道使用完畢，甚至使用一段週期後的肌膚變化嗎？在VERA App中的「美肌寫日記」，可以將今天的照片，對照明天的照片，或是任何時候的使用前後對照，不管是要單張比較，還是合併比較，APP都會自動幫你合成比對，還能分享給姊妹們，一起見證科技帶來的護膚新體驗！

▲APP中的「美肌寫日記」，可以將今天的照片，對照明天的照片，或是任何時候的使用前後對照。（圖／NOWnews攝）
▲VERA App中的「美肌寫日記」，可以將今天的照片，對照明天的照片，或是任何時候的使用前後對照。（圖／NOWnews攝）
透過VERA App的「使用情況追蹤」記錄每次保養，還能陸續解鎖成就徽章，並且轉出你的回饋金，養成天天使用的保養好習慣就能獲得專屬好禮，更多了一份動力讓自己持續保養護膚不鬆懈。

顛覆傳統洗臉方式，Nu Skin「LumiSpa iO智慧雙效潔顏機」讓重視保養的你可以在清潔肌膚的同時進行護膚。Nu Skin已連續四年榮獲評選為全球排名第一居家美容儀器系列品牌*。2022年Nu Skin更將智慧科技融入保養步驟，推進潔顏機至智慧美容儀器行列，將潔顏機透過APP延伸，讓手機變成個人的保養助理，不僅紀錄下每分每秒的蛻變時光，更替平常忙碌的你規劃好保養日程，養成動人膚質，從被懂開始！

▲Nu Skin「LumiSpa iO智慧雙效潔顏機」顛覆傳統洗臉方式，讓重視保養的你可以在清潔肌膚的同時進行護膚。（圖／NOWnews攝）
▲Nu Skin「LumiSpa iO智慧雙效潔顏機」顛覆傳統洗臉方式，讓重視保養的你可以在清潔肌膚的同時進行護膚。（圖／NOWnews攝）
*資料來源：Euromonitor International Ltd；零售價值RSP條款 (Retail Value RSP)；所有零售通路；2017年至2020年。包括居家護膚儀器專屬搭配的同品牌的外用消費商品。根據 2021年1月至3月Euromonitor定制化研究方法。包括Euromonitor Passport資料庫中定義的電動潔面機；不包括護髮／除毛、剃鬚刀或口腔護理產品。



https://www.nownews.com/news/5926047

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