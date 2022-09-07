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楊丞琳海鮮之亂延燒！口譯哥揭失言真相：勸快放棄台灣籍

▲楊丞琳在中國節目上引發「海鮮之亂」，口譯哥趙怡翔則推測背後失言原因，並要楊丞琳放棄台灣國籍。（圖／環球音樂提供）
▲楊丞琳在中國節目上引發「海鮮之亂」，口譯哥趙怡翔則推測背後失言原因，並要楊丞琳放棄台灣國籍。（圖／環球音樂提供）

娛樂中心/綜合報導

2022-09-07 10:48:49

女星楊丞琳在中國節目上聲稱，她在台灣沒吃過什麼海鮮，認為那是奢侈的事情，瞬間引爆全台網友怒火，許多名人都紛紛跳出來發表看法。對此，「口譯哥」趙怡翔則推測背後失言真相，並呼籲楊丞琳盡快放棄台灣國籍。

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趙怡翔6日在臉書PO文「台灣人吃的海鮮，遠比中國人多。」他認為楊丞琳的海鮮奢侈說，把台灣比喻的又窮又苦，雖滿足了部分中國網友的幻想，卻沒有任何事實根據。

趙怡翔引述報導指出，「台灣人平均每年吃掉超過35公斤海鮮，遠比中國的26公斤多；而 台灣人的海鮮進食量也快達世界平均標準的兩倍。」至於楊丞琳為何會這樣說？他則推測「不就為了配合中國的宣傳手段，將『貧窮』的台灣對比『富強』的中國。」

▲楊丞琳向粉絲揮手，看起來面無表情。（圖／微博： 月月孟）
▲楊丞琳失言後首度現身北京機場，被外界認為情緒有受到影響。（圖／月月孟微博）
他提到，即便有一番論述「因為中國強大，台灣就必須讓利」存在於我們社會，但他仍呼籲大家別忘記，「台灣本身就是一個強大的國家。我們人均GDP為中國兩倍之多，在民主、自由等價值上更為區域之冠。」

最後，趙怡翔表示「楊丞琳隨便一句話，造成社會很反感，但這也是一個機會提醒自己：台灣不是一個小國，除非我們做小自己。」文末更標註兩句話「本來就沒在點楊丞琳的歌，希望楊丞琳盡快放棄台灣籍」。

貼文曝光後，網友則抱持不同意見，有些人諷刺楊丞琳，「今天吃了吻仔魚煎蛋、乾煎虱目魚、鮮魚湯，原來我是有錢人內」、「海島國家不吃海鮮難道吃蝙蝠？」；也有人狠酸口譯哥「人家是說小時候家裡窮，吃海鮮比較奢侈，你的中文是不是有什麼問題？還口譯哥勒」、「斷章取義，莫名其妙！」

事實上，楊丞琳該爭議影片長達3分多鐘，前後語句為「其實我在台灣，沒吃過什麼海鮮，早年家裡的經濟壓力也挺大的，其實吃海鮮是奢侈的，在那～」但網路上瘋傳的截圖卻把「早年家裡的經濟壓力也挺大的」忽略掉，才會引發網友們撻伐，因此也有不少人再看完原影片後，決定逆風力挺楊丞琳。（編輯：詹鎰睿）


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