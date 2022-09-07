陳時中後援會先答3題才能進！他卡關崩潰 釣徐巧芯秒解
近幾年LINE的社群功能越來越方便，可以讓用戶匿名聊天且在上面交流討論事項，而就有網友分享自己本來要加入民進黨台北市長候選人陳時中的後援會社群，沒想到進入前還要先回答問題，讓他有些卡關上網請益答案，沒想到貼文釣出國民黨台北市議員徐巧芯貼心回答，笑翻不少網友直呼「徐巧芯也進入了吧？」引發討論。
一名網友在PTT貼文指出「時中粉的LINE群加入前要先回答問題欸！總人數超過千人的群組，應該是時中粉加入的首選，但沒想到入群還要回答問題？我答案這樣寫對嗎？急！在線等！」只見貼出的截圖當中，要加入社群前必須回答「請問陳時中他的競選主委是誰？他的競選總幹事是誰？民進黨台北市黨部主委是誰？」而該網友則依序寫下「陳建仁、吳思瑤、吳怡農」。
不過貼文曝光之後，國民黨台北市議員徐巧芯卻親自回覆表示「答錯了！現在主委是張茂楠」，讓不少網友看到笑出來表示「笑死，巧芯根本加了吧」、「巧芯有連結嗎」、「偉哉巧芯神人解答」讓原PO也表示「奇怪了！我Google時就說競選主委是陳建仁呀！」不過也有社群常用者表示「還好啦，設定問題就是主要堵廣告帳號」、「很多明星藝人後援會都要回答問題才能加入啦，正常」。
而《NOWnews》記者也實際查詢「陳時中-台北後援會」的LINE社群後，發現社群管理員目前已經把加入的門檻問題改掉，變成要「輸入參加密碼」，正確輸入社群管理員所設的密碼才可加入，但密碼是什麼不得而知，幾經嘗試都未成功。（編輯：張嘉哲）