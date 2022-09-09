《佩佩豬》牠有2位媽！首出現「同性伴侶」　網反應兩極

▲《粉紅豬小妹》一集名為「家庭」的劇集中，北極熊佩妮畫出她的兩位媽媽。（示意圖／Peppa Pig 臉書）

據BBC報導，6日英國第5頻道播出一集標題為「家庭」的《粉紅豬小妹》動畫，裡頭介紹北極熊佩妮的兩位母親。動畫中北極熊佩妮畫出她的家人，並告訴佩奇自己有兩位媽媽，她解釋：「我和我的媽媽以及另一位媽媽住在一起。一個媽媽是醫生，另一個媽媽會煮義大利麵」。這是自2004年開播以來，18年間動畫中首次出現同性情侶。2年前美國一家網站發起網路請願，希望該動畫能展現同性家庭，「觀看《粉紅豬小妹》的孩童處易受影響的年齡，若在動畫中排除同性家庭，會告訴他們只有單親或擁有不同性別父母的家庭才是正常的」，該請願獲得近24,000個簽名。在北極熊佩妮介紹兩位母親的這一集播出後，推特上發生了許多爭論，有人強烈抨擊「《粉紅豬小妹》中有女同性戀者......難道兒童節目不能只為孩子們準備嗎？」，有人則抱持不同看法「好吧，你知道嗎，我的孩子在《粉紅豬小妹》上有看到這一對同性伴侶，世界還是照樣運行，沒什麼大不了。」（編輯：李惠婷）