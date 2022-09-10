中秋節烤肉小心致癌！醫推多吃「這食物」：抗氧力增24倍
中秋節連假除了賞月之外，和家人、朋友相約烤肉肯定是不能缺少的行程！不過在享受美食之餘，烤肉所帶來的油煙，也可能讓人吃下不少健康風險，家醫科醫師李思賢提醒，烤肉活動其實佈滿「氧化危機」，除了烤過的食材易含有可能致癌的異環胺（HCAs）等化學因子外，炭火的大量燻煙也會夾雜多環芳香烴（PAHs）等有害物質，加速身體的氧化、導致肝臟及肺功能受損，建議民眾多攝取高抗氧化力的營養素，尤其是甘藍菜、花椰菜、青花椰苗等「十字花科蔬菜」，減輕對身體負擔。
李思賢指出，在十字花科的蔬菜中，除了民眾熟悉的甘藍菜、花椰菜外，近年也有不少日本人開始食用發芽三日的青花椰菜幼苗，又稱「青花椰苗」，在日本有「最強的健康蔬菜」稱號，青花椰苗含有高濃度蘿蔔硫素，抗氧化力可長達 72 小時，較人們熟知的維生素C高24倍，也比青花椰成菜高出20倍以上，且青花椰苗簡單水洗後即可生食，可以搭配烤肉一起吃，方便又解膩。
李思賢表示，因為含有高濃度蘿蔔硫素的關係，青花椰苗可以啟動身體抗氧化機制、促進體內產生100多種「解毒酶」、「抗氧化酶」，相比非酵素型抗氧化劑、作用僅能維持3～4小時的維生素Ｃ、Ｅ，蘿蔔硫素屬於長效的酵素型抗氧化劑，抗氧化持續時間可達72小時。日本營養學者森光康次郎所著《超級食物青花椰苗：集解毒、抗癌、防老化等功效於一體的最強蔬菜》一書更指出，青花椰苗的蘿蔔硫素含量，是青花椰成菜的20～50倍，等於吃50克青花椰苗就能吃到1公斤青花椰成菜的抗氧化營養素。
而在食用上，李思賢建議，優先選擇生食青花椰苗，稍微切碎或在口中充分咀嚼皆可，因為青花椰苗中同時擁有SGS（硫化葡萄糖苷）與黑芥子酶，經細胞切碎或磨碎使讓兩者碰在一起後，就能轉化變成蘿蔔硫素，因此充分咀嚼更能製造出大量蘿蔔硫素；此外，因為青花椰苗的抗氧化效果強，建議民眾一天吃20g即可，並養成持續食用的習慣，就能持續活化體內的抗氧化機制。