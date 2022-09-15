托盟提5大訴求　籲縣市長候選人擴增公共托育服務

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托盟召集人劉毓秀指出，聯合國報告曾明確指出，有效提振生育率的方法就是「政府提供平價、優質、普及的公共托育服務，且確保收托時間符合家長合理工作時間，並涵蓋所有年齡層兒童」，瑞典為典範國家，生育率達1.67，德國效仿瑞典，擴充3歲以下托育服務、完整收托時間，使生育率逆轉成功達1.58。
她指出，反觀韓國號稱「私立托育免費政策」，全面補助私幼私托，卻導致教保人員勞動條件差、托育品質和兒童安全備受質疑、家長滿意度低且須花錢補習，助長「教育熱」、補教業，使育兒痛苦指數不降反升，以至於生育率連年全球倒數第一，僅0.81。劉毓秀提醒，台灣近年的「準公共」政策正是韓國私托、私幼免費政策的翻版，呼籲候選人切勿再度掉入陷阱。
婦女新知基金會秘書長覃玉蓉表示，縣市首長必須翻轉思維，年輕人不是拿了錢就會生小孩，應效仿日本流山市，以支持雙薪家庭為主軸，提供托育支持、照顧假、交通接送資源等，完整支持年輕人育兒，這些是發錢做不到的事。
她以自身經驗分享，保母收托時間彈性才是真後援，地方政府應強化居家托育服務中心招募培訓更多保母人力，呼籲「0至2歲幼兒家外送托率應達37%」。而2至3歲托育需求量更大，自己當初抽公共化幼兒園備取到72位根本沒希望，呼籲應「以保母、公共化（公立+非營利）幼兒園為主力，擴充2至3歲托育服務量」。
全國教保產業工會理事郭明旭指出，中央政府大力擴增公共化幼兒園，但10年來公私比消長沒有太大變動，至今為3比7，六都裡只有台北市公共比例逾4成，台南市最低僅23%。他呼籲「翻轉幼兒園公（公立+非營利）私（準公共+私立）比至7:3」。
台灣勞工陣線研究員張烽益點出，部分公立幼兒園4點放學、又放寒暑假，不符合現代雙薪家長需求。全台公立幼兒園課後留園服務涵蓋率僅72.6%，基隆市是唯一做到百分百的縣市、桃園市涵蓋率也近9成。他呼籲縣市候選人「改革公立幼兒園，開辦符合家長合理工時的課後留園服務達100%」。
台灣家長教育聯盟常務監事謝國清則提到，109年度公立國小課後照顧涵蓋率僅16%，六都中只有台北市超過20%。他認為，擴充公立國小課後照顧服務，能支持女性盡快回職場，且確保校園安全、有充足空間，不以升學為導向，對孩子才是好，呼籲「公立國小課後照顧班涵蓋率應達30%」。