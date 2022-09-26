房市／Q3商用不動產創佳績　交易規模勝2021年Q4

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信義全球資產公司觀察2022年商用不動產Q3交易情形，從產品面分析，以工業地產交易額426億挹注最多，佔了Q3總交易比重約70%，較前一季工業地產交易115億成長約270%，也較去年同期232億成長了84%；廠辦交易112億元居次，較前一季廠辦交易67億，成長了67%，也較去年同期101億，成長11%。
信義全球資產公司顧問發展部經理林建勛分析，儘管大環境受多重利空資訊籠罩，使市場觀望氣息濃厚、買方心態趨向保守，但在台商回流、產業升級擴廠等工業地產剛需支撐，推升Q3商用不動產交易熱絡，買方以傳產、科技業自用需求為主，由於工業商品交易熱絡，建商看好未來發展也進場布局，例如長虹建設本月以每坪285萬、總計19.8億取得內科西湖段工業土地，未來擬興建廠辦大樓。
林建勛進一步分析，由於北部工業地產價格攀升、且覓地不易，加上中南部陸續推動產業園區、台積電至南部設廠帶動供應鏈跟著南遷等因素，使工業廠房、土地交易熱區有南移趨勢，觀察Q3交易也可看出，高雄在工業地產交易量有58億，其中台郡科技以25億元取得和發產業園區土地。
林建勛說明，國際經濟與股匯市波動，加上央行22日再度升息，雖然是有影響市場氛圍，但升息主要影響的應是收益型買方，在要求的租金投報率提高下，市場上能符合投報率的產品會較少。不過，以目前商用不動產主要動能是來自產業自用型需求，尤其企業對工業地產需求持續強勁，再加上疫情趨緩國境即將開放解封，未來國際商務交流、觀光人潮可望增溫，對商用不動產會是正面動能，而Q4為商用市場傳統旺季，總交易額可望會持續成長。