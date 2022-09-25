只有今天！達美樂「這3店」大披薩199元：爽吃超值四喜
達美樂披薩再度被挖出限店神秘優惠！《NOWnews今日新聞》日前曝光達美樂外帶大披薩199元回饋消息，受到讀者粉絲搶吃划算好康。今（25）日，達美樂高雄「這3店」再度好評加碼，達美樂瑞隆店、澄清店、小港店一起推出限時限量外帶優惠，9/25今天再度祭出「12吋超值四喜大披薩199元」超殺優惠，每店限量30顆，高雄的鐵粉們中午就手刀買來吃。
位於高雄的達美樂披薩瑞隆店，日前才以「9吋超值四喜小披薩129元」、「12吋超值四喜大披薩199元」優惠引起粉絲、網友瘋狂迴響。昨晚又悄悄在粉專上釋出快閃優惠訊息。這次共有達美樂瑞隆店、達美樂澄清店、達美樂小港店3家店一起響應，限9/25當日，外帶「12吋超值四喜大披薩199元」！而且不限單次訂購數量，但提醒每店只有限量30顆，要買要快。
超值四喜披薩放滿洋蔥、青花菜、紅椒、玉米、鳳梨、蘑菇、火腿、香腸片、香腸丁眾多好料，無預警又推出12吋大披薩只要199元的快閃優惠，已引起鐵粉關注，一早門市11點開門後，還可以接受電話預訂自取外帶，高雄的鄉親拚手速一起吃起來。
另外，必勝客則持續祭出「露營神隊友」PK雙饗卡APP優惠活動，即日起至10/10(一)前，點擊天天抽PK點數100點（天天200份名額）、神券指定大比薩199元、激推6折比薩蛋糕組優惠券等好康，（隨機中獎，抽完為止）。粉絲還能使用優惠券加碼再抽「露營必備鍋具組」，好康優惠吃不完。