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黑魂降臨！白金龍首席原酒重磅登場　網讚：美翻

▲白金龍源酒升級版，不降酒度的源中之原，巨珍稀的59.2度「白金龍首席原酒」限量推出！（圖／黑松提供）
▲白金龍源酒升級版，不降酒度的源中之原，巨珍稀的59.2度「白金龍首席原酒」限量推出！（圖／黑松提供）

生活中心/綜合報導

2022-09-27 11:00:00

一瓶酒，如何接納光陰百代凝鍊的無數經驗，有如黑潮般奔湧向前，閃爍深不可測的原始之美？近期有款神秘的「黑魂」之酒在網路上引起熱議，許多藏家與酒迷紛紛朝聖搶收，這股酒界黑潮口碑勢不可擋！而這等神秘酒款，正是去年風靡酒界的白金龍源酒升級版—59.2度「白金龍首席原酒」，不降酒度的白金龍首席原酒特調酒體風味獨特，源中之原徹底覺醒，更是金門高粱酒首款以全黑曜瓶身亮相的原酒酒款，問世即引網友大讚：「美翻！巨珍稀無誤！」

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作為白金龍上市60週年系列酒款的59.2度「白金龍首席原酒」，黑松公司不僅延續系列酒款白金龍源酒的特點，使用歷經60年的第一代白金龍原生麴菌釀製，追根溯源回到誕生地遵循古法釀造，100%單一金城老酒廠出品，酒體更是再升級，由首席調酒師自源酒的原液中，百釀精挑出首席特調酒體，整體風味更為豐富濃郁。特別的是，許多人都聽過威士忌有原酒，事實上高粱酒也有原酒，這次首席特調版特別採用原酒原液59.2度不降度推出，極度珍稀且老窖歲月風味更加豐厚，絕對值得細品與珍藏！

承襲白金龍源酒單一金城老酒廠血脈，「白金龍首席原酒」的香氣及口感層次豐富，前味多層次老窖陳香香氣疊加，中段口感甘冽豐腴，飽滿豐厚但不刺激，酯香與酸香、甜香的完美融合，令人驚豔；尾韻則有著果釀陳醬四大香氣，層層交織綿長持久，更是讓人回味不已，為之著迷。

▲白金龍上市60週年系列第二部曲「白金龍首席原酒」(左)採黑曜色精品噴瓷搭配有著細膩光澤的古銅浮凸燙金雙龍與金城老酒廠圖騰，絕美不凡。（圖／黑松提供）
▲白金龍上市60週年系列第二部曲「白金龍首席原酒」(左)採黑曜色精品噴瓷，搭配有著細膩光澤的古銅浮凸燙金「雙龍」與「金城老酒廠圖騰」，絕美不凡。（圖／黑松提供）
瓶身沿襲白金龍源酒的別緻設計，特以黑曜色精品噴瓷，搭配有著細膩光澤的古銅浮凸燙金「雙龍」與「金城老酒廠圖騰」，瓶身正面雙龍栩栩如生、氣勢非凡，背面印刻金城老酒廠，展現出「白金龍首席原酒」回歸初生的感動與溯源意義。不少消費者紛紛大讚，跟系列酒款白金龍源酒放在一起，充滿「原始」感動！

▲「白金龍首席原酒」收藏價值討論度持續增高，增值潛力備受看好，送禮更顯品味不凡，連資深高粱酒迷盛竹如都大讚值得細細品飲。（圖／黑松提供）
▲「白金龍首席原酒」收藏價值討論度持續增高，增值潛力備受看好，送禮更顯品味不凡，連資深高粱酒迷盛竹如都大讚值得細細品飲。（圖／黑松提供）
59.2度「白金龍首席原酒」巨珍稀的酒體與黑曜石般的絕美瓶身設計，就如黑潮稱霸北太平洋流速一樣，甫推出即掀起熱烈討論，連資深高粱酒迷盛竹如都大讚值得細細品飲，加以其裝瓶後仍可持續熟陳特點，收藏價值討論度持續增高，增值潛力備受看好，送禮更顯品味不凡。

限量釋出的59.2度「白金龍首席原酒」，即日起於全台各地區酒類專賣店、7-11超商限量販售，建議售價900元(實際價格及庫存，依各通路為準)，趕緊手刀搶購，體驗黑魂魔力！

※【NOWnews 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！
 

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