黑魂降臨！白金龍首席原酒重磅登場　網讚：美翻

一瓶酒，如何接納光陰百代凝鍊的無數經驗，有如黑潮般奔湧向前，閃爍深不可測的原始之美？近期有款神秘的「黑魂」之酒在網路上引起熱議，許多藏家與酒迷紛紛朝聖搶收，這股酒界黑潮口碑勢不可擋！而這等神秘酒款，正是去年風靡酒界的白金龍源酒升級版—59.2度「白金龍首席原酒」，不降酒度的白金龍首席原酒特調酒體風味獨特，源中之原徹底覺醒，更是金門高粱酒首款以全黑曜瓶身亮相的原酒酒款，問世即引網友大讚：「美翻！巨珍稀無誤！」
作為白金龍上市60週年系列酒款的59.2度「白金龍首席原酒」，黑松公司不僅延續系列酒款白金龍源酒的特點，使用歷經60年的第一代白金龍原生麴菌釀製，追根溯源回到誕生地遵循古法釀造，100%單一金城老酒廠出品，酒體更是再升級，由首席調酒師自源酒的原液中，百釀精挑出首席特調酒體，整體風味更為豐富濃郁。特別的是，許多人都聽過威士忌有原酒，事實上高粱酒也有原酒，這次首席特調版特別採用原酒原液59.2度不降度推出，極度珍稀且老窖歲月風味更加豐厚，絕對值得細品與珍藏！
承襲白金龍源酒單一金城老酒廠血脈，「白金龍首席原酒」的香氣及口感層次豐富，前味多層次老窖陳香香氣疊加，中段口感甘冽豐腴，飽滿豐厚但不刺激，酯香與酸香、甜香的完美融合，令人驚豔；尾韻則有著果釀陳醬四大香氣，層層交織綿長持久，更是讓人回味不已，為之著迷。
瓶身沿襲白金龍源酒的別緻設計，特以黑曜色精品噴瓷，搭配有著細膩光澤的古銅浮凸燙金「雙龍」與「金城老酒廠圖騰」，瓶身正面雙龍栩栩如生、氣勢非凡，背面印刻金城老酒廠，展現出「白金龍首席原酒」回歸初生的感動與溯源意義。不少消費者紛紛大讚，跟系列酒款白金龍源酒放在一起，充滿「原始」感動！
59.2度「白金龍首席原酒」巨珍稀的酒體與黑曜石般的絕美瓶身設計，就如黑潮稱霸北太平洋流速一樣，甫推出即掀起熱烈討論，連資深高粱酒迷盛竹如都大讚值得細細品飲，加以其裝瓶後仍可持續熟陳特點，收藏價值討論度持續增高，增值潛力備受看好，送禮更顯品味不凡。
限量釋出的59.2度「白金龍首席原酒」，即日起於全台各地區酒類專賣店、7-11超商限量販售，建議售價900元(實際價格及庫存，依各通路為準)，趕緊手刀搶購，體驗黑魂魔力！