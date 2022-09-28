正妹罹癌化療！吃東西像「嚼水溝味橡皮筋」 醫3招解決
郭小姐過去曾罹患急性淋巴性白血病，想不到在經過化療後，發現自己進食變的刺激，有味覺失調的感覺，尤其針對酸和辣特別敏感，甚至覺得吃東西像在咬橡皮筋、食物甚至有苦味、水溝味，加上化療過程中口腔粘膜相當脆弱，嘴巴內外更出現脫皮、佈滿傷口情況，美食不僅成為她痛苦的來源，還嚴重影響的營養攝取，替自己和親友帶來不少困擾。對此靖妃中醫診所中醫師陳玫妃指出，當癌友因治療出現味覺異常時，在飲食上有「3大要點」，包括避開感受強烈的味道、準備數種調味料和料理方式因應不同狀況、善用配料食材等，才能確保患者能攝取到足夠的營養。
郭小姐表示，他在治療期間由於口腔粘膜很脆弱，每當進食時整個口腔都會受到刺激，尤其是吃到酸和辣的食物時，口腔就像被無數個小嘴巴不停的咬；她舉例，過去只要到路邊攤買水餃、滷味等，就算表明不要辣，但食物入口後卻仍感到嚴重的辣覺，深追原因後才發現，原來是有些店家在醃肉或烹煮時，都會加入胡椒之類的調味，也讓她後來在準備三餐時，都要再三確認是否有加入相關的調味料，為生活帶來巨大的不便。
陳玫妃解釋，味覺改變因人而異，不同治療階段也會有所改變，症狀包含有食不知味、感受不同於原味的味道、僅對某種味道口感有感受、味道特別苦澀等，她強調，面對上述情況，首要做的就是「避開感受強烈的味道，尋照適合自己口味的味道，並準備數種調味醬料迎合口感；若對肉類的腥味排斥，可用鹽、蒜、蔥、薑去腥，湯品以濃度較高的高湯打底，善用蔬果和菇類等會釋出「甘味」的配料，添加香氣；而難以吃出味道時，可用梅乾、香鬆配飯，也可善用咖哩粉、美乃滋、芝麻、味增、昆布醬等增加味道濃郁度；此外，癌友飲食可多善用「勾芡」保持水分，使味道融合，讓口感更滑順、更容易食用。
郭小姐最後提到，當初治療期間，由於化療藥物傷害細胞、粘膜，因此自己食慾不振的原因除了口腔一直被刺激外，胃痛、胃漲也是一大主因，但為了營養又還是要進食真的非常痛苦，不過透過飲食改造和療程走到後期，現在的她在進食時雖然對酸還是有些敏感，但已經不會有口腔不斷被刺激的不適感，可以開始享用美食。
據台灣聯合抗癌協會經問卷調查顯示，有高達70％的癌友在治療過程中有味覺失調的情況，超過75％癌友在面對味覺變化時，併發食慾不振的現象。提醒民眾，當身體無獲得足夠能量修復因化療受損的細胞，恐使癌症患者更虛弱，無法負擔後續療程，不只嚴重影響治療成效，更延遲救治時機。