「生病請特休」被要證明！他傻眼：不是請病假　正解曝光

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該網友也附上勞基法相關對於特休的說法，不少人看完貼文後表示「沒毛病啊.....請病假也是請，為何就不能請特休」、「特休還要提前請的公司不要待好了」、「特休不就是解答為特別想休假嗎？根本沒錯」、「你們公司真的是有問題，特休根本不需要理由」、「我們公司想休就休，你們公司要證明真的是太小氣」。
不過，也有網友提到「正常公司請特休要提早，然後要有代理人工作交接，沒聽過臨時請特休的」、「一般公司特休跟病假還是有差別吧，如果你早上要請假能找到人代班的話，沒問題啊」、「我遇到的公司，至少要求一個星期前安排才能請特休，所以臨時不給請的話…覺得可以接受」、「公司特休都要提前講欸，工作上可能會有急迫性的問題啊！」
然而事實上，勞動部勞動條件及就業平等司司長黃維琛先前就解釋，特休假的部分，其實是員工可以自行決定要休哪一天，雇主基本上是不能強制規定勞工要休哪天，不過根據勞基法第38條第2項規定，勞工在排定特休假之後，雇主在「具備企業經營上之急迫需求」且「已與勞工協商調整」，才能變更勞工排定之特休日期，若雇主未符合上開要件，即直接不准勞工於排定特休日休假，即屬違法。
另外，如果雇主與勞工就特休之調整進行協商，但協商不成，此種情形，因特別休假具有勞方優勢，因此仍須依勞工排定之日期休假，資方無准駁之可能：不過如果「勞工於所排定之特別休假日期休假，將同時嚴重影響資方之營業自由，致生資方或第三方之重大損害而顯然失衡」，此等較為特殊之情形，因勞工實施特休之權利已經嚴重侵害雇主營運自由，甚至有違反誠信原則之可能，此時基於勞雇雙方權益衡平之原則，雇主即可單方否決勞工排定之特休，因此下次請特休時大家還得需多多注意囉！（編輯：張嘉哲）