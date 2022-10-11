元智大學辦論壇　探討全球「氣候變遷與永續」議題

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元智大學校長廖慶榮表示，元智剛好有老師與蜜雪兒．莎邦為舊識，該組織想拓展亞洲連結，元智樂意成為窗口，與國際氣候變遷具主導力的平台合作，共辦論壇。此次論壇有2個主要的議題，淨零轉型與淨零商機、ESG與公民素養。
廖慶榮說，「淨零轉型與淨零商機」著重在國內企業如何成功轉型，尤其是針對零碳議題，這當中包括糧食（農業）、水資源、電力等永續探討；「ESG與公民素養」則著重在鼓勵青年重視與了解，ESG本為全球公民的義務，並期許台灣的青年，除了懂得國際接軌之外，更須提升ESG公民素養。
廖慶榮表示，元智大學這段時間以來，盤點彙整教學、研究、服務與校園治理各面向的行動與成果，出版元智第一本「永續發展目標執行報告」，其後又與台灣永續能源研究基金會簽訂「大學永續發展倡議書」，並以USR為基礎，將深耕地方與永續實踐進行整合。
廖慶榮說，有鑑於全球面臨來自社會、經濟與環境發展的威脅不減反增，急需大學採取積極行動，為社會提供永續的解決方案，元智大學期許與R20組織、R20綠色婦女基金會連結，將更多亞洲經驗，透過產官學界帶到國際舞台上，並期許透過會議討論，為下一代創造更美好、更永續的未來。
「氣候變遷永續議題高峰論壇」邀請蜜雪兒．莎邦分享R20組織與R20綠色婦女基金會多年來在各國的發展狀況，IKEA集團永續經營經理汪慶怡分享IKEA全球永續之路發展，及Google Cloud台灣總經理謝良承說明2030淨零轉型路。
蜜雪兒．莎邦表示，當初為了對抗氣候變遷，與阿諾史瓦辛格討論，團結富裕與貧困地區、聯合多個縣市政府，創立R20組織，盼結合各地資源與解決方法，幫助受氣候變遷影響的地區。她認為，對抗氣候變遷，教育、環保、經濟缺一不可，除了教育大眾氣候變遷影響外，也要有特別預算的導入，R20組織在北非阿爾及利亞設置資源回收廠，教育當地人民做垃圾分類；與西非馬里能源水利部簽署協議，設置太陽能發電廠等等。
汪慶怡提到，IKEA盼在2030年以前，從原料、運輸到產品販賣，減少15%碳排放量，並轉型成循環經濟企業，改變商業模式，包括進入二手市場，減少產品原料製程產生的碳足跡，未來也將在台灣大幅使用再生能源；IKEA的內湖、桃園、台中、高雄門市屋頂都有太陽能板，未來展店將符合綠建築規定、店址附近有大眾交通工具等；有鑑於永續產品價格高，往往不會成為消費者首選，IKEA推出植物素肉丸，碳足跡是原本瑞典肉丸的14%、價格僅90%，盼利用「可負擔的價格」，讓消費者願意選擇永續低碳產品。
謝良承說，google是全球最大再生能源採購方、2017年起百之百使用再生能源，並在2020年發行57.5億永續債券，協助500個城市和地方政府機關，每年減少10億噸的碳排放量；以前大家重視節能減碳，但google更重視「綠能極大化」，透過跨區域、跨時間運算的「碳智慧運算平台」，自動將運算工作安排到風能與太陽能等低碳能源充足的時間與地點執行。