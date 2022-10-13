妹子公車掉淚遇暖男「默默遞紙條」！翻面見1幕卻哭更慘
被正能量感染！一名女網友在網路上分享，她因為家裡發生事情，在公車上忍不住哭泣，沒想到卻收到男乘客的加油紙條，而她翻到背面，才驚覺那是張身心精神科診所的單據，讓她感到更加溫暖，淚崩直呼：「你也曾有過無比悲傷的時候吧！你可以傷心，但以後一定要開心喔，謝謝你。」
該名網友在Dcard中貼文，她以「沒想到自己也有被給紙條的一天」為題，表示因為近期家裡發生事情，讓她在搭公車時忍不住掉下眼淚，沒想到在要下車時，突然有個男生遞給他紙條，原PO收起來後在上班時打開，裡頭內容是「Hi！我也常在公車上哭，看你這樣有點心疼，不管你遇到什麼事，一定都會好起來的！你可以傷心，但以後一定要開心喔！祝你幸運」。
而原PO翻到紙條背面，發現這竟是身心精神科診所的單據，上頭寫了對方的名字、年齡、助眠及抗憂鬱的藥物名稱，讓原PO又忍不住眼淚，感動喊：「你也曾有過無比悲傷的時候吧！你可以傷心，但以後一定要開心喔，謝謝你。」
貼文曝光後，網友們也為之動容，「好溫馨的人喔！ 你們都要加油，不要傷心太久呀」、「真好欸，如果是我應該會哭更慘哈哈」、「有點感人⋯」、「真的很感動，害正在傷心的我突然振作了起來⋯妳也要加油唷」、「也許散發正能量，就是他對抗憂鬱的解藥」、「暖男無誤」、「真的好暖，之前不小心在火車上哭都趕快把眼淚擦掉怕別人發現」、「好溫暖～我以後也要成為遞紙條的人，我們都要加油」。（編輯：賴禹妡）