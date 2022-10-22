秋蟹季／名廚私家吃法！螃蟹清蒸多「1步驟」：變更好吃

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Wilson認為其實新鮮的活蟹根本不用怕腥味，倒是若有民眾若怕螃蟹吃起來會太寒的話，蒸熟後享用時，調配一點薑末，加一點紅醋、烏醋，或鎮江醋沾著吃就很好吃了。但他也提醒蒸煮前一定記得要先冰暈螃蟹，目的是為了避免螃蟹在蒸熟的過程中，因為掙扎而使蟹鉗受損、斷腳壞肉；如果螃蟹活力真的太強，可以在冰水中適度再加些米酒、紹興或高粱，加速螃蟹暈倒的時間。
他分享買之前可稍微摸一下螃蟹眼睛，觀察活動力夠好的話，就是新鮮的證明；或者可以輕壓肚子殼，如果覺得有點硬的話，代表肉質較為紮實；甚至也可以把螃蟹放在手上、感受一下重量沉不沉，他說「如果體積看起來很大隻、秤起來卻覺得好像有點過輕，可能代表裡面的蟹肉沒那麼飽滿」。
Wilson提醒尤其當季螃蟹當然最好是吃新鮮的，把活蟹買回家即使沒有要馬上吃，也不建議丟冰箱生凍，「因為螃蟹在冰冷凍的過程中，容易流失掉蟹肉，而且蟹味也會變淡」；他還認為即使是熟凍處理，雖然蟹肉看似沒有不見，但蟹味也是會散失。
他更不藏私地分享自己處理螃蟹的「私房料理」手法，首先，他分析其實熱熟的花蟹與放涼後吃起來，感受可是不太一樣。有一種名為「凍蟹」的涼菜吃法，建議民眾可以試著動手做做看。
先將花蟹蒸熟後即泡冰水放涼，再撈起把螃蟹的水份瀝乾就可以吃了！他再透露，一般吊乾螃蟹的話，約莫是抓一小時左右的時間，只要在清蒸後簡單多這1步驟，Wilson掛保證「螃蟹吃起來可是會覺得蟹肉味更為明顯」；但他仍然建議，雖然已經處理是涼菜，即使是「凍蟹」還是要把握當天就吃掉是最美好的時機。