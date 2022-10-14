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秋季進補美食！幕軒「和羊饗宴」玩轉創意　夢幻食材上桌

▲慕軒飯店GUSTOSO推出主菜「普羅旺斯」法式烤羊排，撒上糖粒搭配酥脆的芥蘭葉。（圖／記者鍾怡婷攝）
▲慕軒飯店GUSTOSO推出主菜「普羅旺斯」法式烤羊排，撒上糖粒搭配酥脆的芥蘭葉。（圖／記者鍾怡婷攝）

記者鍾怡婷/綜合報導

2022-10-14 12:26:21

入秋後天氣漸涼，不少人因「羊肉能暖中補虛，補中益氣，開胃健身」選擇以美味羊肉料理溫補。慕軒飯店GUSTOSO義大利餐廳主廚蔡鎮，用來自紐西蘭的LUMINA高地和羊玩轉創意，推出「頂級高地和羊饗宴」，以主廚巧思改造義式傳統鄉村菜，口感溫潤無羊羶味，採限時限量的預約方式，想嘗鮮可別錯過。此外，福容桃園店趁天氣轉涼推出5款暖心鍋物，選用溫補養身的食材入鍋，再加送烏金流沙包，讓寒氣退散從裡暖到外。

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▲慕軒飯店GUSTOSO義大利餐廳，主廚蔡鎮（Abraham Tsai）。（圖／幕軒飯店提供）
▲慕軒飯店GUSTOSO義大利餐廳，主廚蔡鎮（Abraham Tsai）。（圖／幕軒飯店提供）
來自紐西蘭的高地和羊Lumina，長期以菊苣餵養，因此溫潤無羊羶味，引進台灣後首度舉辦「LUMINA CHALLENGE料理競賽」，主廚蔡鎮以「頂級高地和羊饗宴」勇闖3強，賽後於GUSTOSO義大利餐廳限量推出，從開胃菜、前菜、主菜到甜點，運用不同部位，體驗完整層次感，七道高地和羊料理搭配兩道精緻甜點，於10月18日試營運，並僅開放11月1日、11月15日、11月29日、12月13日、12月27日晚餐時段預定，每套3,600元+10%。

▲威尼斯薄切冷肉，可完整享受羊肉的原始風味。（）
▲威尼斯薄切冷肉，可完整享受羊肉的原始風味。（圖／幕軒飯店提供）
套餐中7道菜皆以和羊製作，「老電話」羅馬式燉飯球改造傳統義大利佳餚，將牛豬絞肉改成高地羔羊臀絞肉，並且用石斑魚骨及虎蝦殼熬製的高湯煨煮，加上羊奶起司Ricotta及Mozzarella起司包裹後油炸，一口咬下牽出濃郁絲線；還有令人驚豔的「威尼斯薄切冷肉」，概念是義大利名菜之一的薄切生牛肉，但主廚改以無羊羶味的高地和羊取代，僅些微調味讓食客感受原始風味，搭配醃漬梅果順滑好入口，酸酸甜甜口感特別。

▲高地小羊肋排搭配醃漬芭樂及白豆泥佐味，將肉品的穠纖合度達到絕佳平衡。（圖／鍾怡婷攝）
▲高地小羊肋排搭配醃漬芭樂及白豆泥佐味，將肉品的穠纖合度達到絕佳平衡。（圖／記者鍾怡婷攝）
「里昂式洋蔥湯」創意滿滿，主廚巧思打造「羊」蔥湯，用帶骨羊肩熬煮外，更改用羊油封紅蔥頭，加入白蘭地口味的慕斯，讓湯品喝起來更加綿密，香氣充足，害怕紅蔥頭味道的人也可接受；下一道「手指灼燒」為風味濃郁的高地小羊肋排，醃漬炭烤後刷上桂花糖水增香，亮點是果香四溢的醃漬芭樂，搭配肉品入口增添清爽風味。

▲牧羊人義式寬麵，用高地羊帶骨羊肩肉與各式香料熬煮；芒果冰（右）晚夏才成熟的慢文芒果，香氣四溢、酸甜兼具。（圖／）
▲牧羊人義式寬麵，用高地羊帶骨羊肩肉與各式香料熬煮；芒果冰（右）晚夏才成熟的慢文芒果，香氣四溢、酸甜兼具。（圖／幕軒飯店提供）
「牧羊人」義式寬麵，將帶骨羊肩肉與各式香料熬煮成醬汁後，搭配新鮮黑松露提香，胃口較小的女性吃完這道飽腹感十足；不過接下來有重頭戲主餐，「普羅旺斯」法式羊排，主持將法式羊排節和台式風味，以多重香料粉塗抹後加上蠔油調味的醬汁，東西方結合創造新滋味；最後還有兩道甜品，「芒果冰」以及「台茶18號搭配生巧克力、馬德連、鳳梨酥」，為風味套餐畫下句點，整套餐點分量十足，毫無羊羶味的羊肉料理令人耳目一新！

除了選擇羊肉來溫補外，火鍋當然也是不可錯過的好選擇，福容大飯店桃園店推出5款暖心鍋物，有重口味的「胡椒肚雞鍋」、「寧式砂鍋魚頭」，也有溫補養身的「廣式湘羊腩煲」、「薑黃地瓜雞鍋」，配合秋蟹上市季節推出料豐味鮮的「螃蟹番茄排骨鍋」， 每鍋6人份，售價880元+10%起；凡享福卡會員吃鍋拍照打卡，再招待「烏金流沙包」讓你從裡暖到外。

▲福容大飯店桃園店推出5款人氣暖心鍋物。（圖／福容飯店提供）
▲福容大飯店桃園店推出5款人氣暖心鍋物。（圖／福容飯店提供）

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