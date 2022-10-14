秋季進補美食！幕軒「和羊饗宴」玩轉創意　夢幻食材上桌

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套餐中7道菜皆以和羊製作，「老電話」羅馬式燉飯球改造傳統義大利佳餚，將牛豬絞肉改成高地羔羊臀絞肉，並且用石斑魚骨及虎蝦殼熬製的高湯煨煮，加上羊奶起司Ricotta及Mozzarella起司包裹後油炸，一口咬下牽出濃郁絲線；還有令人驚豔的「威尼斯薄切冷肉」，概念是義大利名菜之一的薄切生牛肉，但主廚改以無羊羶味的高地和羊取代，僅些微調味讓食客感受原始風味，搭配醃漬梅果順滑好入口，酸酸甜甜口感特別。
「里昂式洋蔥湯」創意滿滿，主廚巧思打造「羊」蔥湯，用帶骨羊肩熬煮外，更改用羊油封紅蔥頭，加入白蘭地口味的慕斯，讓湯品喝起來更加綿密，香氣充足，害怕紅蔥頭味道的人也可接受；下一道「手指灼燒」為風味濃郁的高地小羊肋排，醃漬炭烤後刷上桂花糖水增香，亮點是果香四溢的醃漬芭樂，搭配肉品入口增添清爽風味。
「牧羊人」義式寬麵，將帶骨羊肩肉與各式香料熬煮成醬汁後，搭配新鮮黑松露提香，胃口較小的女性吃完這道飽腹感十足；不過接下來有重頭戲主餐，「普羅旺斯」法式羊排，主持將法式羊排節和台式風味，以多重香料粉塗抹後加上蠔油調味的醬汁，東西方結合創造新滋味；最後還有兩道甜品，「芒果冰」以及「台茶18號搭配生巧克力、馬德連、鳳梨酥」，為風味套餐畫下句點，整套餐點分量十足，毫無羊羶味的羊肉料理令人耳目一新！
除了選擇羊肉來溫補外，火鍋當然也是不可錯過的好選擇，福容大飯店桃園店推出5款暖心鍋物，有重口味的「胡椒肚雞鍋」、「寧式砂鍋魚頭」，也有溫補養身的「廣式湘羊腩煲」、「薑黃地瓜雞鍋」，配合秋蟹上市季節推出料豐味鮮的「螃蟹番茄排骨鍋」， 每鍋6人份，售價880元+10%起；凡享福卡會員吃鍋拍照打卡，再招待「烏金流沙包」讓你從裡暖到外。