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瘦子受不了被當馬雲寫語錄！聞「愛妻金句」吐實：好噁心

▲「嘻哈男神」E.SO瘦子親口澄清日前IG限動為支持同志飆國罵，「是笑著講」沒生氣，霸氣表現意外漲粉3萬。再度以台語回應，把他說過的話當語錄很「彆扭」，說自己都不敢看什麼把妹、愛妻十大宣言，忍不住回應「超噁的」，吐實「搞得我很像馬雲一樣，我沒那麼偉大」。（圖／記者蕭涵云攝）
▲「嘻哈男神」E.SO瘦子親口澄清日前IG限動為支持同志飆國罵，「是笑著講」沒生氣，霸氣表現意外漲粉3萬。再度以台語回應，把他說過的話當語錄很「彆扭」，說自己都不敢看什麼把妹、愛妻十大宣言，忍不住回應「超噁的」，吐實「搞得我很像馬雲一樣，我沒那麼偉大」。（圖／記者蕭涵云攝）

記者蕭涵云/台北報導

2022-10-18 17:49:29

「嘻哈男神」E.SO瘦子一舉一動備受關注，親口澄清日前IG限動為支持同志飆國罵，「是笑著講」沒生氣，霸氣表現還意外漲粉3萬。今（18）日出席代言多年的運動品牌PUMA忠孝旗艦館改裝開幕記者會，被問到是否真的不喜歡人家把他說過的話當語錄？以台語回應很「彆扭」，說自己都不敢看什麼把妹、愛妻十大宣言，忍不住回應「超噁的」，吐實「搞得我很像馬雲一樣，我沒那麼偉大」，笑翻眾人。

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瘦子日前深夜因連發兩篇疑似抱怨的限動，引起不少關注還漲粉3萬。先是直指「那些把我講過的話做成語錄的...讓我很不想再講話...可以正常點嗎...」；後又飆國罵嗆明自己支持同志，怒稱「如果你沒辦法認同我價值的廠商，就不要跟我合作，我真的不缺你的錢」。今為代言品牌PUMA揭幕全新忠孝旗艦館，還被問到是否真的不喜歡人家把他說過的話當語錄？

他無奈以台語回應感到很「彆扭」，還透露「我常常不是那個意思啊」，直說「搞得我很像馬雲一樣，我沒有想要負那麼大的責任，我沒那麼偉大」。瘦子表示，把他說過的話搞成像金句，苦笑「好像我講的什麼話都要認真思考，我就是想要保留講錯話的權利啊」。被問到還有哪一句話被框起感到很彆扭，瘦子直說他都不敢看，什麼把妹、愛妻十大宣言，忍不住吐實回應「超噁的」，直說這樣講話很辛苦。

現場還直接否定媒體爆料寫的愛女出生日期是錯的，也帥氣拒絕透露小孩的星座。對於初為人父是否已經體會到睡不飽的挑戰？瘦子透露因為都還在月子中心，感覺都還好，直說育兒壓力「還沒真的來」。大家關心老婆生產前都只能坐著睡覺，瘦子也坦率地說，當過媽媽的應該都知道是必經之路，讚嘆「媽媽真的很偉大，所以要孝順」。

眾人好奇愛女究竟像誰？瘦子直呼「都像都像」，幽幽表示「都是突然一個瞬間，你在他身上會看到你喜歡的樣子」。分析小孩、尤其是嬰兒「剛生出來真的沒有明顯長相」，很多長輩都會投射「在小孩身上看到自己喜歡的樣子」。舉例大家最愛拿小時候照片出來比對，我的家族會說長得很像，女方家庭那邊也是如此，他認為大家都各自看到自己喜歡的東西，表示「都很好，都是愛」。

想關心瘦子當了爸爸後有沒有什麼轉變？他馬上開玩笑說「有啊！我就很不想坐在這」，隨即正經提醒大家都要多多注意安全，尤其疫情期間也要注意健康。透露自己已經為了換季選購可穿的服飾，也為老婆入手外套，分別相中黑色和墨軍綠的顏色。坦言自己和老婆都很少買東西，「覺得逛街很麻煩，沒有這麼熱愛購物」。

身為PUMA代言人的瘦子，分享今天抵達現場時，難得遇到整層樓都沒有人，「第一次像包店一樣，還可以真的摸到實體」，笑說「仔細想想自己很可憐」，代言多年、每次出席活動選衣服還是用網路挑的。透露自己最喜歡陳列專業運動相關商品的二樓，介紹地下室主要是擺設與職人或攜手其他品牌合作的「SELECT聯名專區」，可以看到跟以往印象不同的PUMA設計。

全台唯一三層樓面的PUMA忠孝旗艦館，佔地破百坪的全新店態，一次囊括專業運動、潮流生活、品牌聯名完整系列商品。開幕獨家推出多重優惠折扣活動，專業／休閒運動系列，鞋衣8折起，三件可享7折；單筆消費滿3,800元現抵500元、滿6,000元現抵1,000元，加碼滿5,000元即贈「PUMA摺疊購物車 黑紅色 / 黑綠色」乙只。SELECT聯名系列也另有滿額折扣與贈品。

▲對於說過的話被整理成語錄，瘦子直說他都不敢看，什麼把妹、愛妻十大宣言，忍不住吐實回應「超噁的」。直說「搞得我很像馬雲一樣，我沒那麼偉大」。（圖／記者蕭涵云攝）
▲對於說過的話被整理成語錄，瘦子直說他都不敢看，什麼把妹、愛妻十大宣言，忍不住吐實回應「超噁的」。直說「搞得我很像馬雲一樣，我沒那麼偉大」。（圖／記者蕭涵云攝）
▲PUMA忠孝旗艦館是全台唯一橫跨三層樓面、佔地破百坪的全新店態。（圖／記者蕭涵云攝）
▲PUMA忠孝旗艦館是全台唯一橫跨三層樓面、佔地破百坪的全新店態。（圖／記者蕭涵云攝）

瘦子飆國罵支持同志漲粉3萬！澄清「是笑著講」沒生氣

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