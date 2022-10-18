瘦子受不了被當馬雲寫語錄！聞「愛妻金句」吐實：好噁心

我是廣告 請繼續往下閱讀
他無奈以台語回應感到很「彆扭」，還透露「我常常不是那個意思啊」，直說「搞得我很像馬雲一樣，我沒有想要負那麼大的責任，我沒那麼偉大」。瘦子表示，把他說過的話搞成像金句，苦笑「好像我講的什麼話都要認真思考，我就是想要保留講錯話的權利啊」。被問到還有哪一句話被框起感到很彆扭，瘦子直說他都不敢看，什麼把妹、愛妻十大宣言，忍不住吐實回應「超噁的」，直說這樣講話很辛苦。
現場還直接否定媒體爆料寫的愛女出生日期是錯的，也帥氣拒絕透露小孩的星座。對於初為人父是否已經體會到睡不飽的挑戰？瘦子透露因為都還在月子中心，感覺都還好，直說育兒壓力「還沒真的來」。大家關心老婆生產前都只能坐著睡覺，瘦子也坦率地說，當過媽媽的應該都知道是必經之路，讚嘆「媽媽真的很偉大，所以要孝順」。
眾人好奇愛女究竟像誰？瘦子直呼「都像都像」，幽幽表示「都是突然一個瞬間，你在他身上會看到你喜歡的樣子」。分析小孩、尤其是嬰兒「剛生出來真的沒有明顯長相」，很多長輩都會投射「在小孩身上看到自己喜歡的樣子」。舉例大家最愛拿小時候照片出來比對，我的家族會說長得很像，女方家庭那邊也是如此，他認為大家都各自看到自己喜歡的東西，表示「都很好，都是愛」。
想關心瘦子當了爸爸後有沒有什麼轉變？他馬上開玩笑說「有啊！我就很不想坐在這」，隨即正經提醒大家都要多多注意安全，尤其疫情期間也要注意健康。透露自己已經為了換季選購可穿的服飾，也為老婆入手外套，分別相中黑色和墨軍綠的顏色。坦言自己和老婆都很少買東西，「覺得逛街很麻煩，沒有這麼熱愛購物」。
身為PUMA代言人的瘦子，分享今天抵達現場時，難得遇到整層樓都沒有人，「第一次像包店一樣，還可以真的摸到實體」，笑說「仔細想想自己很可憐」，代言多年、每次出席活動選衣服還是用網路挑的。透露自己最喜歡陳列專業運動相關商品的二樓，介紹地下室主要是擺設與職人或攜手其他品牌合作的「SELECT聯名專區」，可以看到跟以往印象不同的PUMA設計。
全台唯一三層樓面的PUMA忠孝旗艦館，佔地破百坪的全新店態，一次囊括專業運動、潮流生活、品牌聯名完整系列商品。開幕