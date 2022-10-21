台三線最美祭典！「龍神山水祭」浪漫展開

一年一度台三線上的浪漫祭典「龍神山水祭」將在明早（10/22）10點登場！客家公共傳播基金會表示，邁入第3年的龍神山水祭，一年比一年精彩，今年更是首次融合「尋庄繞山水」活動，透過大茅埔的廟宇慶典，帶領民眾一起參與，全台首個同時遶山又遶水的遶境活動，到了晚上還能一起摺祈福水船，並將心願寫到紙上，接續到大茅埔圳穿龍隧道口施放，也透過潺潺溪流，將心願傳達給龍神山水的伯公和神明！根據當地人的說法，都說：「真的非常靈驗！」
明天的龍神山水祭，是從早到晚的熱鬧系列活動，參與的民眾除了可以享受像世外桃源的大茅埔客庄山水美景之外，早上10點有「四季大神臉譜彩繪」DIY活動，畫好臉譜也可以到一旁的「慶東小市集」逛市集買好物稍做休憩，緊接著，下午1點，重頭戲登場，大家集結跟著王爺公繞庄巡山水；下午4點逛山水市集；晚間5點30分，施放五行祈福水船；晚間7點，龍心草地音樂會開始演唱，大家可以悠閒地坐或躺在「柿子枕」上聽一首又一首的音樂演出，慵懶望向天上星空，微醺享受大茅埔客庄的浪漫時刻！
大茅埔信仰中心泰興宮表示，這次聚落內各陣頭、號角、鑼鼓、攆轎、誦經班隊都將全員出動，要在三山國王的帶領之下，一起跨越山龍神，並巡視聚落內各將寮與伯公廟群、感謝祂們的護佑，整個山水遶境巡庄約3.5公里，一起感受大茅埔建庄200年的風土山水之美。
這次遶境活動前的「四季大神」臉譜彩繪面具活動，源自泰興宮傳統陣頭春夏秋冬，祂們原屬八家將的四季判官，有別於台灣各地對於八家將科儀的嚴謹，反而是百無禁忌，其原因是以往聚落中，都會有一些身心障礙的人士，他們也許沒有辦法像一般人這樣準備豐富祭品或捐香油，但至少他們也可以可以擔任春夏秋冬，不僅以勞力方式平等參與廟的祭典科儀，更能向王爺公表達他們的虔誠，並獲得慰藉。
雖然「四季大神」臉譜彩繪面具這項習俗緣起已經不可考，但卻也是大茅埔庄不僅有趣又溫馨的傳統，更是展現了大茅埔過往就有「在王爺公面前，人人平等」的信仰平權，因此，在繞境前活動，主辦單位希望所有參與的民眾，依照自己的出生季節色彩，讓客家公共傳播基金會─台三線藝術季學校培訓的東華國中學生志工，帶領大家繪出屬於自己的四季大神面具，成為遶境的一份子。這中間，孩子們也會有特別的迎賓演出。