拔牙後吃什麼？牙醫大推「5食物」幫助傷口順利癒合

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劉馥萱在臉書粉專《愛跟長輩聊天的 劉馥萱牙醫師 台中南區中山牙醫科 假牙補牙口腔照護》發文指出，若拔牙後沒有特別照顧傷口，很容易引起紅腫、發炎，甚至造成乾性齒槽炎，應盡量避免油炸類、辛辣、熱食、抽菸喝酒和檳榔，以免刺激傷口。
劉馥萱表示，在傷口還未癒合之前，建議選擇溫涼、清淡、流質的食物，才能讓自己補足營養，又不會傷到傷口，同時也要多補充蛋白質和維生素C，才能更快修復傷口。
▲ 5種適合拔牙後吃的食物。
劉馥萱分享，「牛奶」含有的維生素A和蛋白質，有助於傷口癒合，尤其維生素A能幫助傷口黏膜修復，維持免疫系統運作，而富含維生素C的「木瓜」，也有助於傷口癒合和維持牙齦正常功能，若拔牙後不想咀嚼食物，可以加入牛奶，打成木瓜牛奶，但切記不要使用吸管，因為吸管會在口腔內形成負壓，使傷口的血塊脫落，甚至可能導致乾性齒槽炎。
此外，「空心菜」含有豐富的維生素C和蛋白質，能避免傷口發炎，若擔心菜渣卡在牙齒傷口，也可以打成蔬菜泥。要是想要吃質地柔軟且容易咀嚼的食物，「鮭魚」含有高蛋白質及豐富的Omega-3脂肪酸，具有抗炎特性，而蛋白質含量高的「炒雞蛋」也能盡快修復傷口處。需要注意的是，熱食會引起拔牙區域酸痛，所以務必等炒蛋冷卻之後再進食。
劉馥萱也提醒，一定要用未拔牙的那側咀嚼食物，避免刺激傷口發炎，影響傷口癒合。另外，拔完牙需要多休息，才能讓傷口快快修復。
本文獲臉書粉絲團《愛跟長輩聊天的 劉馥萱牙醫師 台中南區中山牙醫科 假牙補牙口腔照護》授權
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