咖啡愛好者看過來！　澳洲研究：每天喝咖啡早逝風險降低近3成

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每天喝咖啡降低早逝風險根據外媒Daily Mail報導，澳洲研究表明，適度地飲用咖啡，可被視作「健康飲食的一部分」。研究人員探討了英國生物銀行中44萬人，年齡介於40至69歲人群的數據，參與者接受了一項關於喝咖啡習慣的問卷調查。其中有高達44%的人喝速溶咖啡、18%的人喝研磨咖啡、15%的人喝無咖啡因咖啡，其餘23%的人不喝咖啡。
在這項長達13年的研究中，共有近3萬名參與者死亡、4萬人患上心血管疾病、3萬人被診斷出患有心律失常。研究結果表明，所有保持喝咖啡習慣的人，患上心臟病和中風的風險都降低了。每天喝兩到三杯咖啡的人，早逝的風險比完全不喝咖啡的人低27%。每天喝無咖啡因咖啡的人，早逝風險降低14%；喝速溶咖啡的人，風險則降低11%。
伯明翰阿斯頓醫學院的營養師梅洛（Dr. Duane Mellor）直言，這項研究並不代表「咖啡對健康有益」，事實上喝咖啡和茶，都可以降低心臟病和早逝風險。但真正對健康有益的舉動，可能不是飲料本身，而是個人行為。一杯簡單的黑咖啡，與一杯加了糖漿和奶油的拿鐵咖啡，有巨大差異。咖啡不加糖，喝咖啡時不搭配蛋糕、餅乾等零食，才是更理想的飲食方式。
▲ 喝咖啡時不加糖、奶油，不搭配零食，才是理想的飲食方式。（示意圖／Pixabay）
咖啡喝太多有什麽後果雖説研究在一定程度上説明咖啡的益處，但並不代表你可以每天喝下大量咖啡，咖啡喝過量對健康也是有弊無利。
一、喝過量咖啡會損害心臟
二、頻繁排尿、身體脫水
三、長期喝加了糖漿和奶油的咖啡，會損壞牙齒
四、長期大量喝咖啡，容易造成骨質流失、誘發骨質疏鬆
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