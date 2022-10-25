《獵人》復刊！鐵粉打最後1萬拳 9小時影片百萬點閱朝聖
▲《獵人》終於重啟連載，鐵粉樽江突擊也在23日迎來最後一次揮打正拳，整整9小時的影片吸引百萬網友朝聖，連小傑配音員潘惠美都來轉載他的影片。（圖／翻攝自潘惠美推特）
終於等到這一天！超人氣漫畫《獵人HUNTER X HUNTER》結束4年休刊期，於昨（24）日正式重啟連載，讓全球鐵粉欣喜不已。早在2020年，一位鐵粉「樽江突擊」在YT個人頻道發起挑戰，立誓效仿漫畫中角色每日打1萬次正拳，直到復刊為止。如今迎來官方正式重啟，樽江突擊23日也發布最後一支長達9小時的揮打正拳影片，不到24小時就吸引百萬點閱觀看，連在動畫中飾演小傑的聲優潘惠美也轉載樽江突擊的影片，感動向他致謝。
樽江突擊從2020年1月6日開始，就宣布挑戰漫畫中角色艾薩克．尼特羅修行時的 「每天1萬次感激正拳」，直到《獵人》作者冨樫義博重啟連載為止。後來據悉因為1萬次太花費時間，改為每天1千次正拳。而日前（10/12）剛好是他打正拳滿1000天的日子，接受日媒採訪時，樽江提到揮正拳導致身體受傷，肩膀、腿、腰都長期疼痛，直喊：「目前不打算再做正拳。」挑戰到23日就會結束。 10/24《獵人》正式重啟連載，樽江突擊開心表示為了慶祝，23日最後一次打正拳恢復1萬次，並且說到做到的在頻道上發布長達9個多小時的揮拳影片，目前過了一天已經累積117萬觀看量、3.5萬讚數，大票網友感動留言：「毫不誇張地說，我尊重他，完成了最簡單也最困難的行動與堅持」、「謝謝你讓我開心了整整兩年，這真的太瘋狂，掌聲！！」、「好榮幸參與這歷史性的一刻」，連飾演小傑的配音員潘惠美也在個人推特上轉載樽江影片，感動說：「樽江先生真的辛苦了，深深鞠躬的樣子，我視線模糊了。」 ▲樽江突擊表示為了慶祝，23日恢復打1萬次正拳，整整打了9個多小時，目前已累積117萬觀看量。（圖／翻攝自樽江突擊yt頻道）
事實上，樽江突擊24日上午也終於收到發售的《週刊少年Jump》實體本，他激動在推特上發文：「這不是夢！」潘惠美也同樣一發售就到便利店購買，讓粉絲們感動高喊：「酷拉皮卡終於可以下船了！」