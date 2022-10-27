英國代購遇騙子！匯款單「全是破綻」被笑翻 暗黑目的曝
受到疫情影響，出國變得不便，讓原本就很受歡迎的國外代購更加搶手，有些正在國外唸書或工作的民眾，也會兼職做個代購，加減活絡經濟。不過就有位女網友透露，自己在英國唸書，準備年底要回台灣，利用最後時間做個代購，不料卻遇到騙子，要求對方先匯款，結果傳來的匯款單上全是塗改痕跡，讓女網友傻眼。雖然破綻百出的匯款單很難騙到人，不過也有網友指出對方的暗黑目的，引發討論。
女網友在臉書社團「爆料公社」發文，表示自己沒有想從代購賺多少錢，純粹當興趣在做，沒想到「就遇到這種人這種事」，接著分享與騙子客人的對話過程。只見對方先是拜託原PO去名牌店內臨櫃拍照，好讓友人挑選心儀的包包款式，原PO回傳櫃檯照片後，表示要先收到匯款才會去買包，對方卻開始各種拖延，而最後傳來的匯款單照片，更是充滿塗改痕跡，讓原PO直呼「這個不太對喔！」
想不到對方還反嗆「懷疑別人要合理」，原PO無奈詢問「所以我今天早上能查到帳嗎？」對方仍然避而不答，最後原PO說「不收這單了，不好意思」才結束這一回合。
全是破綻的匯款單讓網友笑翻，紛紛留言回覆說「那張匯款申請書...我笑了！這樣也想騙人？」、「完全看不起詐騙這行當的專業度啊」、「塗改成這樣子，以為是在玩家家酒嗎」、「把匯款單弄成鬼畫符一樣，這樣還想詐騙」、「填單的是國小沒畢業吧」、「匯款單改成這樣，還敢說匯的出去，真醉了」。
不過也有網友認為，「搞不好是故意要妳拍的照片，再假裝她自己是代購來騙其他人」，原PO也回覆認同，「我後面也是這樣懷疑，因為其實他騙不到我什麼～」原PO後來更發現自己做代購的朋友之前也遇過這個人，也被騙過，朋友還因此提告，原PO則笑說自己不想跟這種人浪費時間。（編輯：倪浩軒）