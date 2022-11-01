特企／百富酒廠致敬首席調酒師　六十周年典藏版尊榮問世

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1962年蒸餾、熟成60年的珍稀威士忌 百富酒廠最高年份酒款向大師致敬
而這款標誌著百富及大衛史都華重要里程碑的酒款，由大衛欽點的弟子凱西麥肯尼（Kelsey McKechnie）親自選桶。凱西說道：「大衛總是將他所知的一切傳授給我，跟大衛一起工作和學習的時光，在我的威士忌生涯中刻劃下深刻的影響。我非常榮幸可以擔起這個任務 --- 挑選最適合的威士忌，向大衛史都華、這位對百富酒廠影響甚大、蘇格蘭威士忌產業的傳奇人物致敬。」
1962年，是首席調酒師大衛史都華開始於百富酒廠服務的年份；凱西挑選了一桶於當年蒸餾入桶的珍稀威士忌，它有著深刻的層次卻又活潑有生命力。「薰衣草、石楠花，迷人的秋天氣息撲鼻；接著，是濃郁的太妃糖、美好有層次的橡木風味；極為出色且悠長的尾韻，丁香、肉荳蔻、糖漬柑橘隨著時間慢慢出現」這是凱西與我們分享的百富60年，也象徵了她心中的大衛史都華。
百富60年首席調酒師六十周年典藏版 紀錄大衛史都華生涯里程碑
百富首席調酒師大衛史都華回憶道:「1962年，那一年我剛進入百富酒廠，開始威士忌窖藏管理的工作; 也在那一年，這一批蒸餾完成的新酒，被放入傳統歐洲重組桶陳年。當年的那一批新酒，在橡木桶中安靜地熟成60年後於今年入瓶，這對我來說也是非常特別的里程碑。」
「百富60年 首席調酒師六十周年典藏版」，除了極具紀念意義的珍稀威士忌酒液，藏酒包裝也乘載了大衛史都華60年生涯的輝煌里程碑；五層晶透玻璃，由外向內層層刻印著，來自大衛史都華60年生涯中重要人物的致敬；最內層的手工訂製水晶瓶身，雅致極具百富一貫的細膩高級，瓶身上記錄著凱西麥肯尼的致敬，象徵百富首席調酒師大衛史都華近十年工藝的傳承，以及下一個新篇章的展開。
凱西麥肯尼晉升首席調酒師 與大衛史都華共創更多百富傳奇
為了向大衛史都華對威士忌產業的貢獻和成就致敬，百富邀請威士忌產業及百富酒廠重要人士，齊聚英國倫敦一同見證大衛史都華寫下的歷史一頁。盛會由米其林三星主廚Simon Rogan執掌，以六道盛宴致敬大衛60年間創下的種種成就。宴席以凱西麥肯尼（Kelsey McKechnie）親選的威士忌搭配甜點收尾，與此同時百富正式宣布凱西由「實習首席調酒師(Apprentice Malt Master)」正式晉升為「首席調酒師(Malt Master )」。
凱西麥肯尼（Kelsey McKechnie）於2014年進入百富酒廠工作；2018年，僅27歲的凱西，受到大衛欽點為百富實習首席調酒師(Apprentice Malt Master)，創下當時最年輕的女性實習首席調酒師殊榮，更在往後的四年期間肩負重責，掌握過桶工藝精髓與百富傳統製酒工藝的堅持，並投入創意之心，為百富持續開拓風味疆域；她在大衛史都華的指導下的獨立創作- 「百富故事系列 12年糖心橡木」，便是凝聚這樣精神和精進的代表作。「百富60年 首席調酒師六十周年典藏版」，除為傳奇致敬外，更是其任命為首席調酒師後的第一支作品。
凱西表示：「感謝大衛過去這些年的指導，他傳授的不僅是百富製酒工藝，他更是一位良師益友指引著我持續往前。對於新的身分- 百富首席調酒師，我感到無比的興奮和期待，我將持續發揚百富所堅持的傳統工藝，同時注入新的想法和能量，期許自己為百富酒廠和威士忌產業創造更多傳奇。」
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