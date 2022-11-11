客家出版內容分享會開講！促推廣紙本、數位內容能見度

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客傳會指出，本年度7月公告的出版補助審查結果，共計有：圖書類計14案、連續性出版品類計11案、有聲及影像出版品類計2案、網際網路出版品類計5案。
客傳會舉辦的「客家出版內容分享會」共計兩場，本週六（11/12）的高雄場次將在高雄市鼓山區的春田茶室舉行，會中邀請了洪雅書房房主余國信、臺灣文學評論家彭瑞金進行專題探討，並與大家經驗交流。下週日（11/20）桃園場則中壢區高鐵站附近的「2 GATHER 藝起吧」舉行，會中由客家詩人張芳慈、城邦媒體協理祝本堯及資深媒體人張典婉、陳美禎分享經驗，討論客家出版現況及數位與多元閱聽等文化內容傳播的轉型議題。
客傳會表示，為活絡客家出版品，針對客家出版及多元傳播的下一步提出期待、願景、永續發展等面向之對話，特舉辦這2場分享會，也希望這兩年來曾申請補助的在地夥伴出席分享、交流意見及經驗，更歡迎各地對客家出版有興趣的人踴躍參與。
兩場次活動內容如下：
高雄場
時間：111年11月12日（六） 下午2:00~3:30
地點：春田茶室（高雄市鼓山區臨海三路5號3樓）
交通：捷運西子灣站（步行約1分鐘）
輕軌哈瑪星站（步行約4分鐘）
專題：
1.獨立書店選書、出版現況及發展：余國信（洪雅書房房主）
2.對客家出版的觀察及期待：彭瑞金（臺灣文學評論家）
桃園場
時間：111年11月20日（日）下午3:00~4:30
地點：2 GATHER 藝起吧（桃園市中壢區洽溪路181號）
交通：高鐵青埔站（步行約15分鐘）
桃捷桃園高鐵站（步行約15分鐘）
專題：
1.從文學創作到藝術行動的參與：張芳慈 （客家詩人）
2.文化內容的網路行銷：祝本堯 （城邦媒體協理）
經驗分享：
1.張典婉 （資深媒體人）
2.陳美禎 （資深媒體人）
報名連結：https://forms.gle/DQxypvK42PjtqnU7A