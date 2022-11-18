特企／首購族輕門檻！「弘暉青川」永和新案打造安心成家

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「弘暉青川」基地前臨貫穿中永和地區的瓦瑤溝，近年市府團隊積極進行河道整治，以及周邊環境綠化，散步在這享受舒適的生活氛圍，使得社區每一戶住家看出去擁有約40米的開闊棟距，創造永久的景觀視野及採光，這在人口、建築稠密的永和地區來說相當難得。
「弘暉青川」，面寬型的基地，使戶戶擁有良好採光，獨棟地上7層、地下2層，住家24戶、店面2戶，單層四戶，推出15、30、32坪的1、3房，全案土地為建商買斷，主打「換屋輕門檻」及「零地主戶」的單純均質社區，建商另加碼防水保固5年，讓客戶居住的更安心。
高坪效的格局也是消費者最喜愛的點，以A戶約30坪3房來說，位在邊間、三面採光，通風極佳，其中三間臥房與兩間衛浴都有開窗，主次臥皆預留三邊走道空間的運用，室內無柱設計，創造開闊的尺度與空間坪效，以該案總價帶來說，3房含車位約2300萬起，相較永和其它大坪數3房建案動輒2800萬起，算是相當輕盈的門檻，「弘暉青川」的地段及總價，相當具市場優勢與競爭力。
創意家行銷專案經理古明峻表示，「弘暉青川」為區內線上新案難得的先建後售個案，客戶沒有預售屋的等待期，本案規劃15、32坪，總價門檻低，吸引客群包括在地首購、首換族，其中女性經濟獨立時代，該案女性看屋的比例高達6成，公教人員也為購買該案主力，主要看中社區整體規劃的均質、室內的採光及單純隱私性，為永和區內難得的住宅規劃。