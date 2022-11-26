國土防衛隊4／民間有熱情政府卻潑冷水　全民國防待規劃

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雖然短時間內能不能讓離營許久的備役軍人重拾戰力，還是個問號，不過有號稱「 史上最硬教召」的14天新制，今年初已經上路，國防部長邱國正也宣布，明年持續新制14天和舊制5到7天並行的後備教召。另外國防部也證實，義務役延長已經箭在弦上，而且各界評估役期可能由原本的4個月延長為1年。
國家政策研究基金會高級助理研究員揭仲認為，雖然國防部沒有採納國土防衛部隊的概念，但採取志願役和延長義務役的兵源雙軌制，確實符合美方對台規劃的兵力和戰略需求。揭仲說明，美方會要求台灣建立不對稱作戰、強化國土防衛能力，是因為美國評估共軍跨海進攻雖然有限制，但兵力仍佔絕對優勢，一旦共軍在海、空壓制國軍後，戰爭很快會進入國土防衛戰，此時就需要大量第一線戰鬥人員限制共軍優勢。
至於國土防衛部隊的制度，揭仲認為確實需要劃編人員專門訓練，但比起徵求人力難以預估的志願者，直接從後備部隊中編列城鎮作戰的兵力，才更能預測兵力來源。加上從現實面考量，成立新單位也要思考到國防部資源有限，因為根據全動署10月指出，目前後備教召的訓練能量僅達每年目標的50%，顯示現役加上後備部隊的訓練能量，已經超出國防部負荷。
但揭仲也點出針對國土防衛的後備部隊，不應再施以內容同質性高的訓練內容，而是提前分派動員時的任務和目標區域，如此一來，教召時不僅能達到精準訓練，國防部也把訓練資源做更有效的配置。
▲國防安全研究院所長蘇紫雲。康仲誠攝
不過國防戰略與資源研究所所長蘇紫雲認為，我國如果要成立由約5到6萬名志願者組成的國土防衛部隊，不但成功率很高，資源上也並非不可行。以每人每次單日訓練費用1500元，如果每月訓練一次，一年人事成本粗估約為10億8千萬元左右，只占國防總預算的將近4百分之1，但能強化台灣的防衛韌性外，也能對中共更有嚇阻意味。
另外各界常質疑「台灣人不願意上戰場」，對此蘇紫雲並不擔心，他以國內義警、義消的招募競爭激烈為例，只要配套制度完善，民間確實有一批對參與軍事事務有興趣、但礙於有正職工作無法長時間投入的民眾，願意加入國土防衛部隊。
保衛國土從來不只是「軍人的事」，這也是國內對國土防衛部隊的討論能從2020年萌芽，到今年從烏俄戰爭中看到實戰成效後，能再次引發討論的原因。雖然類似構想始終排不上政府的工作清單，但要如何組織、引導民間的「有志之士」持續維持熱情、投入民防，只靠民間開課成效恐怕很有限，政府除了製作國防手冊之外，恐怕還需要更積極的告訴國人該如何自我防衛。