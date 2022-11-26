國土防衛隊1／習近平連任後兩岸終開戰？全民防衛呼聲起

國土防衛隊4／民間有熱情政府卻潑冷水　全民國防待規劃

▲ 民間期待籌組國土防衛隊，在戰時派上用場。圖為國軍漢光演習。翻攝軍聞社臉書
▲ 民間期待籌組國土防衛隊，在戰時派上用場。圖為國軍漢光演習。翻攝軍聞社臉書

記者李詠平／專題報導

台海局勢升溫，加上烏俄戰爭帶來的啟示，讓國人開始警覺，兩岸並非絕對不可能開戰。前參謀總長李喜明喊話，仿烏克蘭建置國土防衛隊，民間也有不少團體希望能加強民防宣導，提高國人的防衛意識。其實類似的想法，這五年從國發會的公共政策網路參與平台上，都陸續出現來自民間的類似提案，像是連署成立國民兵、或建議開放槍支打靶，都可以看出有一群期待以更彈性方式接受正規訓練、保衛家園的志願者。但不管類似「國土防衛部隊」的討論有多熱烈，國防部都只給出「不予評論」四個字。

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根據國防部的兵力規劃，戰時的輔助人力來源只有後備軍人的選項。不過過去教召制度鬆散，加上訓練內容遭人詬病，所以現階段國防部把心力都放在改革後備部隊。包括在去年底揭牌的「全民防衛動員署」活動中，總統蔡英文宣示讓國家達成「後備動員合一」、「常、後備部隊一體」，也就是整合後備人力和戰略物資的動員，以及強化後備軍人的戰力和裝備，他們肩負戰時支援常備部隊運補、保護關鍵基礎設施的任務，和後方的民防和城鎮守護。

雖然短時間內能不能讓離營許久的備役軍人重拾戰力，還是個問號，不過有號稱「 史上最硬教召」的14天新制，今年初已經上路，國防部長邱國正也宣布，明年持續新制14天和舊制5到7天並行的後備教召。另外國防部也證實，義務役延長已經箭在弦上，而且各界評估役期可能由原本的4個月延長為1年。

國家政策研究基金會高級助理研究員揭仲認為，雖然國防部沒有採納國土防衛部隊的概念，但採取志願役和延長義務役的兵源雙軌制，確實符合美方對台規劃的兵力和戰略需求。揭仲說明，美方會要求台灣建立不對稱作戰、強化國土防衛能力，是因為美國評估共軍跨海進攻雖然有限制，但兵力仍佔絕對優勢，一旦共軍在海、空壓制國軍後，戰爭很快會進入國土防衛戰，此時就需要大量第一線戰鬥人員限制共軍優勢。

▲國家政策研究基金會高級助理研究員 揭仲
▲國家政策研究基金會高級助理研究員揭仲。資料照片
至於國土防衛部隊的制度，揭仲認為確實需要劃編人員專門訓練，但比起徵求人力難以預估的志願者，直接從後備部隊中編列城鎮作戰的兵力，才更能預測兵力來源。加上從現實面考量，成立新單位也要思考到國防部資源有限，因為根據全動署10月指出，目前後備教召的訓練能量僅達每年目標的50%，顯示現役加上後備部隊的訓練能量，已經超出國防部負荷。

但揭仲也點出針對國土防衛的後備部隊，不應再施以內容同質性高的訓練內容，而是提前分派動員時的任務和目標區域，如此一來，教召時不僅能達到精準訓練，國防部也把訓練資源做更有效的配置。

▲國防安全研究院所長 蘇紫雲 ▲國防安全研究院所長蘇紫雲。康仲誠攝

不過國防戰略與資源研究所所長蘇紫雲認為，我國如果要成立由約5到6萬名志願者組成的國土防衛部隊，不但成功率很高，資源上也並非不可行。以每人每次單日訓練費用1500元，如果每月訓練一次，一年人事成本粗估約為10億8千萬元左右，只占國防總預算的將近4百分之1，但能強化台灣的防衛韌性外，也能對中共更有嚇阻意味。

另外各界常質疑「台灣人不願意上戰場」，對此蘇紫雲並不擔心，他以國內義警、義消的招募競爭激烈為例，只要配套制度完善，民間確實有一批對參與軍事事務有興趣、但礙於有正職工作無法長時間投入的民眾，願意加入國土防衛部隊。

保衛國土從來不只是「軍人的事」，這也是國內對國土防衛部隊的討論能從2020年萌芽，到今年從烏俄戰爭中看到實戰成效後，能再次引發討論的原因。雖然類似構想始終排不上政府的工作清單，但要如何組織、引導民間的「有志之士」持續維持熱情、投入民防，只靠民間開課成效恐怕很有限，政府除了製作國防手冊之外，恐怕還需要更積極的告訴國人該如何自我防衛。

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