特企／坐月子怎麼補？旅日醫師3要訣食療法找回健康美麗

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廣和月子餐執行長章卉茹，同時也是莊淑旂第三代傳人，表示「廣和始終貫徹莊淑旂博士所提出的醫食同源的食療法，每一項食材皆可視為一種藥材，在正確的時間攝取正確的食品與營養，就能讓調養身體達到事半功倍的效果」。因此，想要坐到100分的月子，20分是充足的睡眠，20分是維持良好生活習慣，而剩下最重要的60分，即是嚴格遵守飲食時序。正確進補、調養身心，絕對是坐月子調整體質最好的方法。
廣和百年傳承坐月子理論3要訣
第1要訣：以專業坐月子水料理餐點
由於產婦攝取過多一般的水分容易造成負擔，因此坐月子期間的餐點，廣和月子餐採用業界獨創「壓差高效」之技術，將米酒萃取出米的精華和藥膳內含的全營養成份，去除對產婦過於刺激造成上火的酒精，所特製的「廣和月子水」進行食品烹調。
第2要訣：溫和的熱補
女性在孕期體質燥熱，在產後體質則轉為虛寒，因此月子餐的「食材屬性」需要夠熱，才能協助身體的恆定。廣和月子餐採「溫和進補」方式，使用溫火烘焙的麻油與爆透的老薑薄片，熱補的同時也防止對產婦身體過度的刺激。
第3要訣：階段性的食補
產後兩週內因身體內部尚未收縮完全，疲勞亦未完全恢復，因此廣和月子餐建議第一週多食用麻油豬肝，第二週食用麻油腰子，第三週起則可多補充雞肉料理，採階段性的方式補充營養。並且根據時間序，提供不同的藥膳進補，循序漸進的先做體內環保，再讓身體慢慢調養至生產前的狀態。
廣和月子餐首創「月子餐外送服務」，為產婦量身規劃的餐點，除了廣受客戶好評外在許多新聞主播、知名藝人間都獲得良好口碑。知名主播夏嘉璐表示，生三胎都是選擇「廣和」，天天專人送餐的服務，讓她不需煩惱產後營養補充的問題，另外也大推又香又Q的油飯；知名主播陳乃瑜也分享在二胎時，豐富多元的廣和月子餐透過傳承古法、循序漸進的方式幫助調養身體，不僅健康又美味；主播林彥汝更指出，三餐都有大量的藥膳湯、主力湯、飲品、甜品和發奶補品，感覺這一胎奶水充足，萬分感謝！
從原本的坐月子諮詢服務，轉為現今數一數二的月子餐企業，廣和月子餐執行長章卉茹表示，廣和的目標是照顧全世界的婦女，讓女性不必擔心產後體型和健康變化等問題，透過月子餐食療法，讓婦女們越生越健康、越生越美麗。