選前警告執政黨！工鬥籲修改工會法、10人可組工會

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依照現行《工會法》規定，組織企業工會應有勞工30人以上連署發起，但根據行政院主計總處2016年工業及服務業普查統計，台灣有98% 企業僱用員工數不到30人，涵蓋全台約42.7%勞工，共約343萬人，顯示全台有4成勞工被剝奪組織工會的權利。
全國環保公務機關總工會理事長蘇家源批評，對照鄰近國家，日、韓只要2人以上就能籌組工會，香港為7人，就連中國大陸也只要25人，全都低於台灣的30人門檻，蔡政府若要兌現承諾，請先修改工會組織門檻，否則都只是口惠而實不至的空話！有鑑於5至29人的企業單位平均僱用人數為9.28人，要求勞動部推動修改《工會法》第11條的30人組織門檻，下降為10人。
工鬥指出，近日立法院通過修正工會法第45條，提高雇主打壓工會時的違法罰鍰，經勞動部裁決認定後，可公布違法雇主名稱及加重罰鍰等，但勞動部裁決機制仍有許多需要改善的地方。
許多工會反映，工會法第39條規定，若發生雇主打壓工會的狀況，工會必須在事發90天以內申請裁決，超過時限的申請不論案情輕重，一律都會遭到駁回。
工鬥表示，這是很不合理的規定，因為台灣勞資不對等，許多工會處於弱勢，往往缺乏資源快速做相關文件的申請，更何況當打壓發生，往往會產生寒蟬效應，工會必須花時間和當事人做好心理建設，甚至當工會向勞動部申請裁決，吹哨者往往面臨的是更嚴酷的追殺。過度短促的除斥期顯然是在幫助打壓工會的雇主，而非幫助勞工與工會。
工鬥指出，台灣的申請期限是日本的1/4，大大限制了工會提出裁決的時間，很明顯是有利資方、不利工會，因此要求，勞動部立即推動工會法第39條的除斥期限比照日本為1年。
勞動部回應，對於勞工籌組期間、新成立工會期間及工會運作期間，均有提供各項獎補助措施，對於工會門檻下修會持續聆聽社會各界意見；勞動部將持續精進不當勞動行為裁決機制，提供裁決期間相關法律扶助，讓勞工有更友善組織工會環境。