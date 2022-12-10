藝起來新莊串門子！年輕團隊進駐廟街 創意工坊發揚傳統
2022藝起來新莊串門子，「新莊進香團Temple Surfing」活動今（10）日舉行開幕儀式，結合新莊廟街的7座百年廟宇，設計了創意工作坊、體驗活動、小旅行及表演等，邀請新北市29區有特色的年輕人團隊來到廟街，將新世代創意結合傳統文化，讓廟街的價值被看見，大力推廣新莊在地特色。新北市文化局長龔雅雯表示：「每年都在想有什麼創意，可以讓新莊在地的文化、傳統被大家看見，今年特地取名『進香團』，聚集青年朋友團隊到廟街來駐點，期望邀請來自其他縣市的朋友到新莊來體驗百年文化歷史」。
記者鍾怡婷/綜合報導
「新莊進香團Temple Surfing」今日舉行開幕儀式，雖然天氣寒冷且飄雨，也抵擋不了新莊鄉親的熱情，有許多民眾到場共襄盛舉。新莊廟街的推廣活動已經連續舉辦第三年，本次以「進香團」為概念，邀請來自四面八方的文化團隊、創作者、新北社造團隊，駐點在新莊7間百年廟宇之中，讓民眾來新莊有得吃又有得完。
龔雅雯表示：「（該活動）除了感謝議會上議員支持外，最重要的是在地宮廟的支持，新莊文化不該只是在地人知道，來自其他縣市的朋友也都可以來了解，有各式傳統藝術表演，布袋戲、歌仔戲、街頭藝人，希望透過工作坊將更多創意帶進新莊 ，將廟街文化推廣出去」。龔雅雯局長、戴湘儀議員也親自走訪新莊廟街，與駐點的年輕人團隊交流，體驗新世代與傳統文化的結合，最後來到新莊武聖廟上香祈福。
「新莊進香團Temple Surfing」活動至111年12月24日止，以新莊慈祐宮、武聖廟、潮江寺、廣福宮、文昌祠、地藏庵、保元宮等7座廟宇為展演場域，除了有年輕文化團隊擺攤外，也可至新莊文藝中心3樓參觀「壁生年華」鍾任壁大師技藝傳承特展；2樓則有「幕前·幕後—傳統藝術藝師紀錄展」；以及12月16日18:30-20:00，不可錯過的「恁的演唱會」新莊場，更多精彩的活動、演出表可至文化局官網查詢。