豐胸關鍵、穴位、飲食大揭密！中醫院長：重點不只在胸部。

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吳明珠院長首先點出，影響胸部發育的要素不只在胸部、乳腺、荷爾蒙等，整體而言可列６大項，也包括飲食模式、腸道健康、基因遺傳、經絡運行、豐胸時期。
胸部結構：正如民眾普遍熟知，胸部和肌肉、脂肪、乳腺有關。其中影響最大的在於乳腺，荷爾蒙是影響關鍵。其他包括骨骼結構、身形大小等，這些也影響著外觀。
飲食模式：飲食模式影響著身體健康，正如亂吃容易影響心血管健康、腸道健康，飲食不佳、營養不良也容易讓胸部發育不良。而哺乳後容易貧乏，也需要注意營養均衡，以免縮水。
腸道健康：腸道健康和整個人體都有很大的關聯，包括胸部。腸道健康才有辦法吸收營養，很多豐胸食材、食補是確實有一定的效果，但若個人腸道吸收不進去，補了也難見成效。
基因遺傳：說到遺傳，大多人想到的也是胸部，但其實除了乳腺等身體結構，其他也包括荷爾蒙、腸道吸收率等因素。例如女兒遺傳到了媽媽良好的腸道，發育自然也就特別好。
經絡運行：從中醫的角度來看，經絡、元氣、氣血有一處出問題，都有可能影響到身體各處，例如腎氣就和各項發育有關，包括轉骨、荷爾蒙等，而脾腎又和吸收有關。
豐胸時期：女性在發育期和哺乳期時，若保養得宜胸部會明顯增長，因此哺乳期也被稱為是第二發育期，兩者都是豐胸黃金時期。不過這也不代表其他時間豐胸沒用，只是這兩個時間點效果更佳。
豐胸８大穴位簡單記起來！中醫：按摩、水沖都有幫助。
吳明珠院長也介紹有助於豐胸的穴位，主要在於胸部，不過也有其他穴位可按，民眾可記下位置，日常多按摩有助胸部發展。
豐胸穴位：胸部的穴位，以乳頭為中央基準，由上而下、由左至右，依序包括了位於鎖骨上窩的缺盆穴，鎖骨下窩的氣戶穴，第一肋骨下方的庫房穴，第二肋骨下方的屋翳穴，第三肋骨下方的鷹窗穴，第五肋骨下方的乳根穴，第四肋骨下往外2指幅的天溪穴，還有位於兩乳頭中央的膻中穴。除了胸部的穴位以外，位於內腳踝尖，向上約4指幅的凹陷處，此處為三陰交穴，也對於豐胸有所幫助。
簡單記穴位：上述穴位名稱民眾較不熟悉，看似有點複雜難記，不過大致而言，可記從鎖骨上方一路到第三肋骨下方，以及第五肋骨下方，還有第四肋骨外側下方，和胸口中央都可以按。
按摩方式很重要！按摩的方式也很重要，吳明珠院長提醒，按的時候用拇指按壓，按進穴位裡會感覺到些許痠痛，這通常就意味著有按到穴位了，而非只是按按皮膚表層。力道也要適中，按進穴位裡並不代表按到瘀青。另外洗澡時若蓮蓬頭水壓夠強，有感覺到像SPA一般，也可用沖洗的方式進行按摩。
豐胸吃酒釀蛋、青木瓜有用？中醫指豐胸飲食關鍵和大忌！
有助豐胸的飲食：飲食方面要營養均衡，蔬菜、水果都要吃以維持腸道健康，雞蛋、牛奶、以及豆腐、豆漿等黃豆製品都是有助豐胸的，也屬於基本食材適合普遍民眾食用，但也不能過量。
酒釀蛋、青木瓜，坊間謠傳真的有用？坊間口耳相傳酒釀蛋、起司、木瓜、青木瓜等有助豐胸，確實是有所幫助，不過重要的前提在於腸胃健康有辦法吸收，且身體適合該食物。酒釀蛋主要含蛋，適量的酒也可促進血液循環，若能接受酒精可以嘗試。起司和牛奶一樣都是乳製品，不過需留意熱量，避免全身一起長肉。而像是木瓜、青木瓜就較寒、膳食纖維較高，寒虛體質者、腸胃不佳者就較不適合。這也是為什麼很多人明明都是吃同樣的食材或食物，但未必出現同樣的豐胸效果。因此再吃之前還是多鼓勵先前往中醫檢查，了解自己所適合。
飲食時間怎麼抓？飲食時間上不會有所差異，以良好健康飲食模式進行並搭配即可，重要的是讓健康的豐胸飲食成為一種習慣，可在正餐之間搭配，例如下午茶，但避免睡前飲食，以防傷害腸胃。
豐胸的飲食大忌：不論是要豐胸或是減重，各類型的垃圾食物都是大忌，例如高糖、高油、高鹽的食物或飲料，這些都會影響到腸胃健康、血管健康、整體身體健康。高油雖然許多人吃了胸部也會長，但往往是整個身體一起長肉。
中藥別自己抓，先看中醫：至於中藥、藥膳等，還是建議經過中醫檢查並配藥再進行。網路上或許可看到許多有利豐胸的中藥，但未必適合每個人的體質，配錯除了不利長胸外，身體恐怕也容易壞光光。也要注意避免使用來歷不明的偏方，即便是親友推薦也不建議使用。
豐胸同樣的方法對我卻沒用？中醫：用對方法１＋１＞３！
中醫豐胸如何進行？一定要針灸、埋線？許多民眾會上網尋找豐胸方法，常會看到中醫豐胸使用埋線、針灸等，也會誤以為就得這麼做。事實上這些確實都是方法之一，但並非一定得埋線、針灸，也未必一定適合每個人。吳明珠院長表示，中醫會看個人體質、身體狀況給予適合的療程建議和規劃。診間也有不少民眾光靠中藥及按摩就將身體調好，胸部也順利的大上了幾個罩杯。
不論何種方式效果因人而異，有些人身體問題不大，可能過不了一兩個月就能看到效果，有些人可能就得花上較長的時間。而隨年齡不同，重點也會有所不同，發育期、哺乳期等可在於增長，年紀較長、更年期女性就會多著重在維持。
找出原因、用對方法，有機會１＋１＋＞３！吳明珠院長呼籲，豐胸應先了解胸部無法長大的主因是什麼，依此評估該怎麼補、如何調整、如何調理，包括前述不斷提到的腸道健康，以避免營養吸收又直接排出。身體、腸道健康了，胸部自然也就能發展良好，甚至可達到一加一大於三的效果。
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