拋參選公職前科全揭露　林楚茵今提案修法

近來從警界高層及政商涉足的「88會館」，到牽動台南議會龍頭的「88槍擊案」，民進黨被冠上「黑道治國」標籤，甫投入選戰的吳怡農也遭指與黑道關係密切，面對外界質疑，民進黨直球對決，喊出《選罷法》納排黑條款，涉及「黑、金、槍、毒」不得參選公職，此外立委林楚茵今（13）日於臉書PO表示已送交提案，要求公職候選人應公開前科紀錄，一同努力給國人一個乾淨的政治環境。
記者陳威叡／台北報導
林楚茵表示，國民黨聲稱自己排黑更嚴格，但實際上放任大量具有黑歷史的候選人代表國民黨參選，甚至在即將舉行的新竹市、南投縣議長選舉，仍無法擺脫具有黑金背景的政治人物。
林楚茵指出，嚴重涉犯國安犯罪、重大犯罪、賄選與重罪重刑者當然不得參選，但認為政府應揭露公職候選人的前科紀錄也一樣重要，因為就算候選人所涉犯的罪名未達到不得參選的程度，透過公開候選人的黑歷史，能讓民眾能從每次選舉中用選票淘汰這些不適任的候選人，讓具有黑歷史的人能遠離公眾事務。
林楚茵說，今日正式送交《選罷法》修正提案，要求公職候選人公開前科紀錄，也感謝民進黨立院黨團幹部及24位跨黨派委員們，包括時代力量邱顯智與無黨籍林昶佐的連署，希望大家一同努力，給國人一個乾淨的政治環境。
林楚茵最後提到，選舉公報應載明前案紀錄，中選會也應提供候選人前科紀錄查詢專區，期待更多朝野立委前來支持，一起掃除黑金槍毒。