團聚「闔家歡」　天仁喫茶趣蒸出創意手路菜迎戰餐飲旺季

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闔家歡完整展現喫茶趣行政主廚20多年來深厚料理底蘊，特別嚴選10種海陸食材，像是南非鮑片、魷魚、梅花肉、雞腿肉等優質食材，根據不同食材屬性與特色，分別以不同製作程序與料理方式，完美保留食材獨有的精華美味。
為迎合時下健康飲食習慣，特別選用梅花肉及雞肉，代替傳統佛跳牆的豬腳，以減低油膩感，製作過中，烹煮完成的高湯，先冷卻再撈起油脂，讓湯頭更加清爽、少負擔。最後將所有食材放入大蒜熬製的湯頭基底，再以喫茶趣最擅長的「蒸式」烹調，並讓各食材的風味完美的融合，呈現絕佳豐富的美味，最後再添加「碧螺春茶酒」，大幅提升「闔家歡」的風味層次， 讓人一試成主顧。
套膳裡的「美人櫻花蝦藜麥米糕」也是令人驚豔的好滋味，以台南米糕為發想概念，加入東方美人茶與穀物界的紅寶石-紅藜麥以及糯米飯，配上經過油炸帶出獨有香氣的櫻花蝦，以及乾香菇等配料一同蒸製，入口後不僅Q彈、香氣飽滿，口感更不同於一般米糕，完全不黏牙，讓人一口接一口、停不下來。就連配菜也都相當用心，「茶油涼拌龍鬚」，靠著茶油與龍鬚菜的調和比例恰到好處，入口後不僅沒有澀味，搭配枸杞與薑絲，清脆口感中，又帶有符合冬季的暖意感受。
餐後甜品「阿薩姆相思燒」，是喫茶趣不能錯過的冬季暖心聖品，Q彈有嚼勁的芝麻湯圓，每一口都散發出芝麻濃郁香氣，搭配綿密細緻的紅豆與蜜糖香的阿薩姆紅茶，為整個餐點畫下超完美句點。
最後，用餐不能或缺的另一項靈魂搭配「飲品」，也是闔家歡套膳的亮點，做為開胃飲品的「綠茶洛神醋飲」，綠茶香氣中帶有微酸清甜洛神滋味，讓人立刻食指大動，餐後茶飲則是來自梨山的上等烏龍茶葉泡製而成的「天梨茶」，一啜入喉即可感受到獨特的清新回甘，實在令人讚嘆天仁的茶品質，以及喫茶趣對套膳組合的用心。
從開胃飲、前菜、主菜、主食、配菜，一直到甜點、餐後茶等，不僅道道美味，更感受到喫茶趣對於料理的創意與用心，最要的是，嚴格控管、絕對講究食品安全的喫茶趣，每項餐點的所使用的料理食材都符合國家級食品檢驗標準，給予消費者真的安心與美味。
即日起至2023年2月，即可在全台喫茶趣品嘗到冬季限定的「闔家歡套膳」，是時候去品嚐「蒸」不一樣的澎湃美味饗宴吧。