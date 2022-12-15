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6旬婦女長期便秘竟是「大腸無力症」！緊急開刀切剩20公分

6旬婦女長期便秘竟是「大腸無力症」！緊急開刀切剩20公分
6旬婦女長期便秘竟是「大腸無力症」！緊急開刀切剩20公分

每日健康-每日都做得到的健康

 一般而言，一天排便3次到三天1次，可算是一個正常的頻率，不過有的人就沒辦法正常排便。外科醫師分享一個案例，一名60 歲的女性從年輕時就有便秘的困擾，後來因越來越嚴重才上門就診，經醫師檢查後發現她其實患有「大腸無力症」。

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敏盛綜合醫院微創手術中心執行長陳榮堅醫師在部落格《陳榮堅醫師 健康--源起》發文說明，所謂的「大腸無力症」就是大腸的神經元退化。他比喻腸子和水管不一樣的地方在於，水管是有通就好；但腸子則是當食物的殘渣積聚時，需要「蠕動」才能把它帶往出口。

而大腸無力症的患者照大腸鏡檢查後的結果通常是腸子通暢，並且沒有長東西，但因為神經元退化導致大腸沒有推進的能力。

如何改善大腸無力症

目前西方醫學認為，適度補充維生素與做有氧運動對大腸無力症是有所幫助的，因此醫師囑咐這位患者補充維生素及做有氧運動，但病情並沒有得到明顯的改善；後來病患回診時肚子脹得很大，雖然四肢纖細，但是醫師按壓時發現有水腫的現象，且像是營養不良的樣子。

經過進一步檢查後發現，原來她的糞便都已經堆積在肚子，儘管積極地做了灌腸、服用很多軟便劑，還是需要一個星期到10天才能解一點大便，因而導致她不太敢吃東西。

由於營養狀況變差，大腸的神經元就退化得更嚴重，因此必須緊急入院並且安排手術治療。手術前醫師先為患者注射營養針補充營養，再進行次全大腸切除手術，將大腸切到剩 20 公分左右。

為什麼不將大腸全部切除？

陳榮堅解釋，一般人大腸的長度為 150-180 公分左右，如果正常人做次全大腸切除，把大腸切到剩 20 公分，那可能這輩子拉肚子都要穿著尿布。但對於大腸無力症的患者而言，雖然剩下 20 公分的大腸推進能力仍然不好，卻還要保留來儲存大便，如果將大腸完全切除讓小腸直接接到肛門，手術後可能就會有邊走腸液邊漏的情況。

本文經 陳榮堅醫師 部落格《陳榮堅醫師 健康--源起》授權報導

 

示意圖/Pexels
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