到髮廊想「染黑色」設計師全拒絕？內行曝難堪主因：會怕
許多人相當重視頭髮的狀況，堪稱第二生命，因此都願意花高額金錢請設計師操刀修剪或染髮。不過就有民眾想染黑髮，但問了多間髮廊設計師都遭婉拒，不禁好奇背後原因，遭遇也釣出內行揭露難堪主因：糾紛多到怕。
編輯中心/綜合報導
有網友在論壇PTT上發文提到，身邊一位友人近期到髮廊想染深黑的髮色，「色卡最黑那種，想把自己頭髮顏色搞得像假髮」，沒想到跑了數間髮廊，全部設計師都異口同聲的婉拒此要求「同時還強烈不建議這麼做」。
即使事主表明「絕對不會後悔要改色」，仍沒有設計師願意操刀；這讓原PO不禁好奇「想知道為什麼普遍設計師都拒絕這麼做？」遭遇曝光，立刻有過來人共鳴喊「我也是，想染黑設計師一直囉哩八嗦，啊我就不想再染頭髮了」。
隨後也有內行跳出訴說苦衷「兩個關鍵字：卡色，其他自己領會」、「染黑就無法再改色了，之後染劑顏色無法蓋過黑，會卡色，只能直接剪掉」、「染黑之後難再染其他顏色+1，之前去髮廊，旁邊的阿姨好像是前陣子自己用黑色補染靠近髮根的部分，來髮廊想換其他顏色，結果設計師說顏色太深無法再上其他顏色，當場勸退她，請她再過陣子再來」、「三五年不想染頭髮，設計師賺什麼」、「哪天有人問天啊誰幫你染的卡色這麼嚴重，你隨口說某某設計師，他就背鍋了，沒人想為了幾千塊背上這種沒常識的臭名」。（編輯：潘毅）