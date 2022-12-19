精準醫療！全球人壽強化版癌症險　提供基因檢測提高療效

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但治療癌症所產生的鉅額醫療及長期照顧費用，可能導致家庭面臨經濟壓力。根據衛生福利部2021年各類癌症健保前10大醫療支出統計，因惡性腫瘤就醫的民眾每人平均醫療費用為16萬餘元，其中治療費用最高的是白血病，每人平均醫療費用高達44萬餘元，非一般家庭能承受的風險。
也因為治療癌症是一場長期抗戰，面對動輒數萬元或數10萬元起跳，且多屬健保不給付的自費項目，對一般家庭而言，更是一筆可觀的醫療開銷，如果又因治療被迫離開職場，若只光靠投保的一般醫療險恐怕仍不夠支付醫療費及生活開銷，因此，一般會建議加保癌症險，但該怎麼選擇呢？全球人壽商品部副總經理賴庭宇表示，罹癌第一件事想到的就是治療，建議應從治療保障規畫思考，即便一般醫療險也有提供住院、手術給付等，但與癌症險最大差別即化療沒有涵蓋在裡面。
目前市面上已有不少以「一次金」給付為主的癌症險，主要是近年來癌症的治療方式日新月異，也提供癌症患者更多且更有療效的治療方式選擇，更業者推出實物給付型癌症險，提供實物給付罹癌基因檢測服務，讓罹癌保戶可透過檢測後的個人專屬用藥策略報告，提高治療效果，也提供癌症標靶治療保險金給付。
以全球人壽新推出的臻心臻意防癌終身健康保險（實物給付型），除初次罹患侵襲性癌症的患者，提供豁免續期保費，還有罹癌後提供罹癌基因檢測服務的實物給付，可選擇罹癌基因檢測服務「麗寶克癌標靶藥物基因檢測服務」，針對癌症組織檢體，在一次檢測中偵測30個癌症相關基因的312個變異位點，提供個人專屬用藥策略報告，配對適合的藥物療程，以大幅提高治療效果。
賴庭宇說明，罹癌基因檢測服務的實物給付，主要是針對罹患侵襲性癌症的被保險人，在後續治療方式規劃選擇標靶藥物前，可選擇透過實物給付提供之罹癌基因檢測服務，協助被保險人選擇適合的標靶藥物，達到節省治療的時間與金錢，而在進行標靶藥物治療後，也可申請癌症標靶治療保險金。保戶若是選擇其他治療方式，可改申領罹癌基因檢測保險金，而且在有效期間內且屆繳費期滿日前，未曾申領初次罹患侵襲性癌症保險金者，也享有健康回饋保險金。
如果還有預算，也可思考針對特定部位癌症提供月給付照顧津貼的癌症險附約。賴庭宇表示，若是罹患嚴重特定部位癌症的保戶，因治療癌症過程中，可能會暫離職場造成收入中斷或需要他人照護，全球人壽臻心85防癌定期健康保險附約，每月就提供嚴重特定部位癌症生活扶助保險金，以達成填補部分的收入或照護的支出，而且保戶在初次罹患癌症時，不論是一般癌症或嚴重特定部位癌症，均會給付一次性保險金，填補可能面臨的費用支出。
不僅如此，對於罹患嚴重特定部位癌症的保戶，在給付嚴重特定部位癌症生活扶助保險金的期間，如有進行化療或放療，也可申請癌症化學或放射線治療保險金，重點強化保障升級，補足保障缺口，適合目前正為自己與家人打拼的上班族或青壯年，以補強癌症防護網。
因此，全球人壽建議，擁有癌症險是提供民眾在抗癌過程中的解方之一，同時亦可搭配實支實付醫療險，因治療期間可能會用到健保不給付的新式療法或新藥等自費項目，如此一來即能減輕抗癌花費的壓力，另也可搭配重大傷病險，只要符合一次性給付的條款定義，民眾就能彈性支應醫藥費用，讓癌症理賠的保障更加全面。