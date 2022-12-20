世足決賽比分3：3沒有錢！彩券行老闆臉綠 一日球迷哭哭
2022年卡達世界足球盃日前圓滿落幕，除了球員以及各國精彩表現之外，其運彩也是掀起不少話題。根據台彩統計，世足期間運彩銷售額超過104億，比2018年世界盃銷售70億元成長率高達48％，而在冠軍賽法國對上阿根廷之戰，單場銷售11億元，較上屆冠軍賽成長40％，不過隨著銷售額提高，肯定有許多一日球迷以及不懂運彩規則的觀眾跟風購買，這讓彩券行老闆十分頭痛。
編輯中心/綜合報導
一名網友在臉書社團「爆廢公社二館」貼文指出「台彩買和局或2:2才有錢領喔！現在3:3是沒得領得可以睡了」由於法國對陣阿根廷的決賽出現戲劇化逆轉，原本上半場阿根廷踢進兩球有領先優勢，沒想到下半場80分鐘後，法國隊姆巴佩先是踢進點球，隨後又快攻搶進，97秒就把比數扳平，直到正規賽終局雙方比數2：2，讓不少買2：2以及和局的運彩迷全部嗨翻。
但整串留言當中除了神押2：2的運彩迷之外，更多的是詢問「請問這個3：3有錢嗎？最後比數好像是3：3」、「請問這個下和局可以拿錢嗎？」、「我這個下阿根廷贏是不是有錢？」、「不懂問一下那和局本金可以拿回來嗎？」、「3：3不是正確比數嗎？怎會沒錢勒......」。
而事實上，世足期間就有不少球迷一再強調，運彩只販售「正規賽」的結果，也就是說就算延長賽阿根廷跟法國戰成3：3，但正規賽比數只有2：2，因此下注2：2的人才有中獎，而如果是下注單場賽事的部分，因為在正規賽部分雙方踢和，因此該場賽事彩券必須下「和局」才有中獎，其餘客隊勝利、主隊勝利都沒中，除非是下「2022卡達世界足球盃冠軍/阿根廷」才有中獎。
《NOWnews》記者今早前往信義區彩券行時，陳姓老闆娘就告訴記者「比賽結束後一堆人拿阿根廷不讓分勝跟3：3來換錢......還是要跟大家說只有運彩『正規賽』，大家要購買運彩前還是要做些功課....」老闆娘也笑說「一日球迷也要當的專業些才行，四年後希望不要再忘了運彩只有比正規賽！」（編輯：張嘉哲）